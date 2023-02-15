群創小金雞睿生光電去年每股賺5.62元 3/1上市前業績發表會

面板大廠群創 (3481-TW) 旗下主攻醫療面板的小金雞睿生光電 (6861-TW) 去年營運持穩，全年稅後純益約 1.98 億元、年增 0.1%，每股純益 5.62 元，今 (15) 日也公告將在 3 月 1 日舉辦上市前業績發表會。

睿生光電去年第四季營收達 4.75 億元、季減 1.36%，毛利率 33.72%、季增 1.4 個百分點，營益率 6.29%、季增 0.45 個百分點，稅後純益 2701.6 萬元、季減 56.14%，每股純益約 0.75 元。

全年來看，睿生光電去年營收達 18.86 億元、年減 2.8%，毛利率 30.91%、年增 3.81 個百分點，營益率 4.57%、年減 0.82 個百分點，稅後純益 1.98 億元、年增 0.1%，每股純益 5.62 元。

睿生光電是群創在 2019 年 4 月獨立分割出來的子公司，也是台灣首家 100% 整機設計、製造 X 光平板偵檢器廠商，業務範圍涵蓋 X 光平板感測器元件、X 光平板感測器模組，主要鎖定醫療應用領域，產品陸續通過美國食品藥物管理局 (FDA)、歐盟 (CE)、台灣食品藥物管理署 (TFDA) 等三大醫療體系認證。