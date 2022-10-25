群創小金雞睿生光電前三季每股賺4.87元 最快年底前轉上市

面板大廠群創 (3481-TW) 近年擴大布局醫療領域，旗下小金雞睿生光電 (6861-TW) 今 (25) 日公告第三季財報，單季純益達 6160.1 萬元，季減 16.36%，每股純益 1.72 元，累計前三季純益則達 1.71 億元，每股賺 4.87 元，睿生光電日前也通過證交所審議，最快年底前由興櫃轉上市。

睿生光電第三季營收 4.81 億元、季增 3.96%，毛利率落在 32.32%、季增 1.66 個百分點，營益率 5.85%、季增 1.72 個百分點，稅後純益 6160.1 萬元、季減 16.36%，每股純益 4.87 元；累計前三季營收 14.11 億元，毛利率 29.97%，營益率 4%，稅後純益 1.71 億元，每股純益 4.87 元。

睿生光電是群創在 2019 年 4 月獨立分割出來的子公司，也是台灣首家 100% 整機設計、製造 X 光平板偵檢器廠商，業務範圍涵蓋 X 光平板感測器元件、X 光平板感測器模組，主要鎖定醫療應用領域，產品陸續通過美國食品藥物管理局 (FDA)、歐盟 (CE)、台灣食品藥物管理署 (TFDA) 等三大醫療體系認證。

睿生光電在去年 11 月登錄興櫃後，今年進一步向主管機關申請轉上市，9 月初也獲證交所審議通過股票上市申請案，輔導券商為元大證券，市場預期睿生光電最快年底就可望由興櫃轉上市，而睿生光電董事長是由群創總經理楊柱祥擔任、總經理則為李志聖。