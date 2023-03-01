雲端廠AI戰開打 研調：GPU需求上看三萬顆

ChatGPT 掀起雲端與 AI 產業話題，研調機構 TrendForce 今 (1) 日表示，微軟、谷歌、百度等已相繼推出生成式人工智慧 (AIGC) 的產品服務，也推升 GPU 需求增加，未來隨著 ChatGPT 邁向商用，GPU 需求上看 3 萬顆 (計算基礎為輝達 A100)。

由於 AIGC 須投入巨量資料進行訓練，研調指出，為縮短訓練得採用大量高效能 GPU，以 ChatGPT 背後的 GPT 模型為例，其訓練參數 2018 年約 1.2 億個，2020 年已暴增至近 1800 億個，在 AIGC 發展成為趨勢後，將帶動 GPU 需求顯著提升。

研調看好，相關供應鏈皆可望受惠，最大受益者為 GPU 龍頭輝達 (NVDA-US)，旗下可達到 5 PetaFLOPS 運算效能的 DGX A100，是目前用於大規模資料分析與 AI 加速運算的首選，還有推出 MI100/200/300 系列晶片的超微 (AMD-US)。

台廠則有台積電 (2330-TW)(TSM-US)、欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)、創意 (3443-TW)、世芯 (3661-TW)、智原 (3035-TW)、力旺 (3529-TW) 等。

研調補充，AIGC 是整合 GAN、CLIP、Transformer、Diffusion 等演算法，以及預訓練模型、多模態等 AI 技術，在既有數據或資料中尋找規律，並在資料彙整、社交互動、文案產出等領域，產出高效內容與用戶互動體驗，市面上已有不少生成式 AI 應用，較常見的產出類別包括文字、圖像、音樂、編碼等。

研調認為，數據、算力、算法是深耕 AIGC 不可或缺的三大關鍵，產品服務易做但優化困難，因此握有相關資源的雲端大廠在發展上更具優勢，就廠商角度而言，ChatGPT 等 AI 聊天機器人不僅能與用戶自然對話，「類理解需求」可針對各式諮詢進一步提供建議，加上搜尋引擎已相當普遍，透過強化搜尋引擎將是各雲端大廠的首要任務。

研調調查，全球搜尋引擎市場，谷歌市佔率超過 9 成，微軟 Bing 僅占 3%，短期間不致於造成威脅，但隨著用戶擴大、數據回饋與模型優化的循環，是否會產生服務差異甚或搶占廣告商機，也是谷歌不得不預防的潛在風險。

不過，市場普及度和產品服務的功能優化仍待考驗，主要因下階段產業須面對法令規範與訓練素材挑戰，前者必須保護個資、內容正確性及合法合規等；後者則仰賴相關知識平台服務商是否能篩選與整合多元內容，並交由生成式 AI 開發商進行訓練。