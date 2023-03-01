〈ESG大趨勢〉扣件大廠恒耀關係企業百億元聯貸 爆2倍超額認購

扣件大廠恒耀工業、恒耀國際共同委由兆豐、彰銀、華銀等 3 公股銀統籌主辦，規模達 120 億元連結 ESG 的聯貸案，在銀行踴躍參貸下，讓原本規劃的 100 億元，募集金額一度高達 2 倍，最後以 120 億元結案。

本次聯貸資金除支應恒耀關係企業在台南市歸仁開發工業區、創造在地就業機會外，同時響應新南向政策，增設東南亞生產據點，以提升國際競爭力。

此外，本次聯貸也連結 ESG，鼓勵恒耀運用廠區既有空間建置太陽能發電設備，期發揮金融業影響力，與企業共同善盡社會責任、落實永續發展。

恒耀工業、恒耀國際的聯貸案，除了兆豐、彰銀、華銀等主辦行外，參貸銀行還包括一銀、台新、永豐、土銀、玉山、日盛、盤谷、台銀、合庫、安泰及高雄銀共 11 家，反映金融業對恒耀關係企業營運展望給予高度肯定。

主辦行之一兆豐銀行表示，恒耀深耕螺絲螺帽產業長達 30 餘年，也積極開發市場朝全球化與在地化生產營運模式邁進，陸續取得多家國際車廠及零件廠的供應認證，擠身全球前十大車用扣件廠商。

除製造之外，恒耀也透過代管庫存及後勤整合服務提供國際車廠一條龍的服務，創造獨特與眾不同的營運模式，近年更順利打入電動車供應鏈。

恒耀近年來積極提升產品價值，由傳統扣件擴展至結合輕金屬、工程塑膠及碳纖等複合材料之新產品；另外，隨著汽車大廠紛紛訂定淨零碳排日程，恒耀也積極參與客戶協同研發及供應商先期導入等計畫，逐步由 OEM 朝 ODM 轉型邁進。

恒耀基於長期營運發展需要，提升全球布局彈性與競爭力，於越南增設海外生產據點，購入工業區土地面積約 35 公頃，初步規劃投資金額為 1 億美元，預計於今年開始建廠，並規劃在 2024 年上半年投產。