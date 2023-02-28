馬斯克傳秘密籌組AI團隊 研發ChatGPT替代品

科技新聞網《The Information》週一 (27 日) 報導，特斯拉執行長馬斯克正秘密籌組一支人工智慧 (AI) 研發團隊，希望開發 ChatGPT 的替代品。

OpenAI 開發的聊天機器人 ChatGPT 爆紅後，Google、微軟 (MSFT-US) 、百度 (BIDU-US) 和阿里巴巴 (BABA-US) 等科技大咖相繼參戰，就連 OpenAI 的聯合創始人、特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克也要回歸參一咖。

《The Information》引述消息人士報導，馬斯克最近幾週與人工智慧研究人員接洽，希望組成一個新研究實驗室，以研發 ChatGPT 的替代品，與 OpenAI 一較高下。

特斯拉執行長馬斯克正秘密籌組一支 AI 研發團隊，希望開發 ChatGPT 的替代品 (圖片：AFP)

在 ChatGPT 發布後，馬斯克近期挖角曾在 Alphabet (GOOGL-US) DeepMind AI 部門的研究員 Igor Babuschkin。Babuschkin 曾在 OpenAI 任職，專門研究為 ChatGPT 等聊天機器人提供動力的機器學習模型。

據悉，馬斯克和 Babuschkin 已經討論組建一個團隊進行人工智慧研究，但該項目仍處於早期階段，尚未有具體計畫。

馬斯克於 2015 年與矽谷投資人 Samuel H. Altman 共同創立一家非營利性新創公司 OpenAI，馬斯克於 2018 年離開了董事會，馬斯克一再批評 OpenAI，稱聊天機器人是可怕的好東西。

馬斯克在 2 月 17 日曾推文批評，OpenAI 是作為一家開源、非盈利公司創建的，其目的是為了抗衡 Google，但現在它已變成一家閉源的營利性公司，被微軟有效控制，這完全不是他的本意。馬斯克還批評 OpenAI 安裝了防止 ChatGPT 產生可能冒犯用戶的文本的安全措施。