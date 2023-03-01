馬斯克、祖克柏加入AI大戰 並視爭搶人才為當務之急

隨著人工智慧 (AI) 和 ChatGPT 成為科技業的最新顯學，科技巨頭儘管在增長緩慢和裁員中苦苦掙扎，卻不忘記進一步擁抱人工智慧。最新的參與者是 Meta (META-US) 和馬斯克 (Elon Musk)。

其中，Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 在 Instagram 貼文上表示，Meta 正在成立一個專注在生成式 AI 的頂級產品團隊。

同一天，特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX 的創建者馬斯克透露，他最近幾周已經與人工智慧研究人員接觸，討論組建一個新的研究實驗室，以開發 OpenAI 的 ChatGPT 的替代方案。

根據《The Information》的報導，馬斯克一直在招募最近離開 Alphabet 的 DeepMind AI 部門的研究員 Igor Babuschkin。

馬斯克是 OpenAI 的共同創辦人，但基於理念不合及利益衝突，他早於 2018 年已離開董事會，近日他發次發言，批評現在的 OpenAI 違背初衷。

馬斯克重整旗鼓的第一步，明顯鎖定在人才。根據《The Information》報導，Babuschkin 表示，他和馬斯克討論了組建一個團隊進行 AI 研究，但該項目仍處於早期階段，沒有開發具體產品的具體計畫。他補充說，他並未正式加入馬斯克陣營。

相較之下，Meta 的發展已初具規模，並在上周剛剛發布了一種新的大型語言模型 LLaMA，並表示，將透過非商業性質的授權，提供給政府、民間社會和學術界的研究人員和其他實體。

Meta 指出，負責 AI 和機器學習以及技術核心業務的副總裁 Ahmad Al-Dahle 將領導新的產品團隊，並向 Meta 首席產品官 Chris Cox 匯報。Ahmad Al-Dahle 於 2020 年 4 月加入 Meta 公司，此前他在蘋果公司工作了近 17 年。