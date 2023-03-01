ChatGPT引發AI投資狂潮 瑞銀：2025年市場規模將達900億美元

由 ChatGPT 掀起的人工智慧 (AI) 熱潮，引起各產業對 AI 應用的興趣。瑞銀 (UBS) 預估，AI 市場將在未來幾年內增長數倍，至 2025 年市場規模可達 900 億美元。

瑞銀全球財富管理部門美洲投資長 Solita Marcelli 週二 (28 日) 在客戶報告中寫道，AI 硬體和服務市場預估將以 20% 複合年成長率增長，並在 2025 年達到 900 億美元。

「有鑑於機器人學習和深度學習的進展，我們的估計可能相對保守，因為大型語言模型 (LLM) 和其他生成式人工智慧的增長可能比我們預期的更快速。」Marcelli 說。IDC 的數據顯示，2020 年 AI 市場價值近 360 億美元。

根據分析公司 Similarweb 的數據，ChatGPT 是史上增長最快的消費者應用程式，在 11 月下旬公開發布僅 2 個月後，每月活躍用戶就達到 1 億。

Marcelli 也說：「我們認為聊天機器人的初步成功，將會吸引更多技術人才，並推動企業和政府更快地採用。」

市場目前普遍認為 AI 是一種「橫向技術」，意味在各個產業都有重要應用。目前為止，AI 已經被整合進媒體、醫療保健和航空等領域。

通過這股 AI 熱潮，部分整合或使用 AI 的公司企業股價正大幅上漲。舉例來說，AI 軟體提供商 C3.ai 今年迄今漲幅超過 100%。與此同時，美網路新聞媒體公司 BuzzFeed 在使用 AI 提升編輯內容後，一天內股價飆升超過 200%。

Marcelli 指出，在經歷了 12 至 18 個月的交易低迷之後，科技業目前正在經歷一個新的創新周期，這也將為私募股權投資帶來新新機會。