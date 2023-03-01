盤中速報 - 仲琦(2419)急拉2.14%報28.65元，成交8,143張

仲琦(2419-TW)近5分K漲速2.14%，01日10:09報28.65元，成交8,143張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

仲琦(2419-TW)近5日股價上漲1.32%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.13%。台灣加權指數上漲0.42%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+921 張
  • 外資買賣超：+916 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：+292 張
  • 融券增減：-7 張

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