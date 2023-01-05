盤中速報 - 仲琦(2419)急拉2.68%報27.3元，成交1,152張

仲琦(2419-TW)近5分K漲速2.68%，05日09:02報27.3元，成交1,152張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

仲琦(2419-TW)近5日股價上漲11.9%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.16%。台灣加權指數上漲0.18%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-353 張
  • 外資買賣超：-614 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+261 張
  • 融資增減：-421 張
  • 融券增減：+61 張

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