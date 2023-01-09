盤中速報 - 仲琦(2419)急跌-2.06%報26.2元，成交1,817張

仲琦(2419-TW)近5分K跌速2.06%，09日09:05報26.2元，成交1,817張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
仲琦(2419-TW)近5日股價上漲7.52%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.04%。台灣加權指數上漲1.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,014 張
- 外資買賣超：-4,067 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+53 張
- 融資增減：+585 張
- 融券增減：+87 張
最新相關新聞
仲琦(2419-TW)近5分K跌速2.06%，09日09:05報26.2元，成交1,817張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
仲琦(2419-TW)近5日股價上漲7.52%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.04%。台灣加權指數上漲1.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.73%
$11,373
原投組報酬率
+8.57%
$10,857
投組標的成分
40%
4961
20%
4979
20%
3128
10%
8016
10%