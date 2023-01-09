盤中速報 - 仲琦(2419)急跌-2.06%報26.2元，成交1,817張

仲琦(2419-TW)近5分K跌速2.06%，09日09:05報26.2元，成交1,817張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

仲琦(2419-TW)近5日股價上漲7.52%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.04%。台灣加權指數上漲1.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,014 張
  • 外資買賣超：-4,067 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+53 張
  • 融資增減：+585 張
  • 融券增減：+87 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+13.73%

$11,373

原投組報酬率

+8.57%

$10,857

投組標的成分

  • 40%

    天鈺

    4961

  • 20%

    華星光

    4979

  • 20%

    昇銳

    3128

  • 10%

    矽創

    8016

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞