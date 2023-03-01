盤中速報 - 晶華(2707)急拉2.15%報308.0元，成交1,206張

晶華(2707-TW)近5分K漲速2.15%，01日09:58報308.0元，成交1,206張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
晶華(2707-TW)近5日股價上漲14.66%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲9.28%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-386 張
- 外資買賣超：-1,625 張
- 投信買賣超：+1,119 張
- 自營商買賣超：+120 張
- 融資增減：+143 張
- 融券增減：+176 張
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