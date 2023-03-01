盤中速報 - 敦泰(3545)急拉2.45%報75.4元，成交1,717張

敦泰(3545-TW)近5分K漲速2.45%，01日10:18報75.4元，成交1,717張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

敦泰(3545-TW)近5日股價上漲2.2%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,121 張
  • 外資買賣超：-1,227 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+106 張
  • 融資增減：+164 張
  • 融券增減：-718 張

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