盤中速報 - 敦泰(3545)急拉2.45%報75.4元，成交1,717張

敦泰(3545-TW)近5分K漲速2.45%，01日10:18報75.4元，成交1,717張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
敦泰(3545-TW)近5日股價上漲2.2%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.78%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,121 張
- 外資買賣超：-1,227 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+106 張
- 融資增減：+164 張
- 融券增減：-718 張
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+31.41%
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原投組報酬率
+23.96%
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投組標的成分
40%
8996
20%
2732
20%
5258
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