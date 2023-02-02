農曆春節影響 明泰1月營收月減41%、仲琦下滑近3成

明泰集團 (3380-TW) 今 (2) 日公布 1 月營收，受春節工作天數減少影響，明泰、仲琦 (2419-TW) 1 月營收皆出現明顯下滑，但均較去年同期有雙位數成長。

明泰 1 月營收 21.22 億元，月減 41.8%、年增 10.7%，仲琦 1 月營收 9.67 億元，月減 29.8%、年增 39.4%，互動 (6486-TW) 1 月營收 9808.5 萬元，月減 83%、年減 16.35%。

展望今年，明泰預期隨著缺料趨緩出貨加速，加上越南廠稼動率提升，今年營運可望續強；仲琦多市場策略布局開始發酵，今年將較去年雙位數成長，可望連續 2 年創新高。