農曆春節影響 明泰1月營收月減41%、仲琦下滑近3成

春節工作天數減少 明泰1月營收月減41%、仲琦減29%（圖：AFP）
春節工作天數減少 明泰1月營收月減41%、仲琦減29%（圖：AFP）

明泰集團 (3380-TW) 今 (2) 日公布 1 月營收，受春節工作天數減少影響，明泰、仲琦 (2419-TW) 1 月營收皆出現明顯下滑，但均較去年同期有雙位數成長。

明泰 1 月營收 21.22 億元，月減 41.8%、年增 10.7%，仲琦 1 月營收 9.67 億元，月減 29.8%、年增 39.4%，互動 (6486-TW) 1 月營收 9808.5 萬元，月減 83%、年減 16.35%。

展望今年，明泰預期隨著缺料趨緩出貨加速，加上越南廠稼動率提升，今年營運可望續強；仲琦多市場策略布局開始發酵，今年將較去年雙位數成長，可望連續 2 年創新高。

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+20.48%

$12,048

原投組報酬率

+12.71%

$11,271

投組標的成分

  • 40%

    虹堡

    5258

  • 20%

    訊映

    4155

  • 20%

    宜特

    3289

  • 10%

    精確

    3162

  • 10%

    國泰美國費城半導體基金ETF

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞