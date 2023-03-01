轉折點來了？波羅的海貨運指數八天暴漲近90%！千點在望

波羅的海乾散貨運指數（BDI）八天暴漲近 90%，本周有望回漲至千點之上，顯示疲軟近一年的乾散航運市場，似乎又迎來春天。

截至 2 月 23 日，波羅的海乾散貨運價指數連續五個交易日走高，合計驟漲 53.96%，其中 23 日暴漲 21%，為該指數史上第二大漲幅。截至本周二，該指數已經連續第八天上揚，攀升至 990 點，漲幅擴大至 86.79％。

波羅的海乾散貨運價指數反映世界主要航線即期運費變化，包含海岬型（Capesize）、巴拿馬極限型（Panamax）、超級極限型（Supramax）三種船型運價。海岬型主要用於鐵礦砂、煤炭等工業物資運輸，巴拿馬極限型主要運輸煤炭、穀物、糖等民生物資，而超級極限型主要運輸穀物、化肥、水泥等產品。

去年下半年以來，乾散航運市場受中國鐵礦砂需求疲弱、歐美經濟衰退風險、烏克蘭戰爭導致黑海區域煤炭、糧食出口受限等負面因素影響，運價持續下行，2022 年全年波羅的海乾散運價指數重摔 34.3%。

轉折點來了？

在乾散貨運行業，中國是全球散貨運輸市場最大買家，進口散貨量占全球海運散貨總量的比率為 46%（2021 年，克拉克森數據）。在鐵礦砂、煤炭、糧食三大乾散貨中，中國貢獻全球鐵礦砂口徑周轉量 76% 需求，以及煤炭 13% 的需求。

因此，中國乾散貨的貿易需求牽動乾散貨船市場。業界人士認為，今年中國疫後需求回升，有望提振全球乾散貨需求。

中泰證券指出，去年下半年以來，歐美通膨加速攀升，經濟成長放緩，加上去年第 4 季中國疫情拖累，乾散運價大幅下挫，而今年伴隨中國疫後復工復產，鐵礦砂、煤炭、糧食等進口需求將回升。

申銀萬國更是直呼「乾散貨底部反彈遲到，但並未缺席」。該機構稱，與往年指數在農曆正月初五至正月十五觸底反彈不同，今年在農曆正月二十六觸底，與整體復工進度有關，後續波羅的海乾貨運價指數存在連續雙位數上漲的潛力。

據 Clarksons 預測，2023、2024 年全球海運散貨量有望增加 1.3%、1.9%。其中，2023 年鐵礦砂、煤炭、糧食、小宗散貨量有望增加 0.1%、2.1%、5.0%、0.6%。該機構預料，本季運價有望觸底反彈，今年運價將逐季回升。

需要注意的是，第 1 季為海運傳統淡季，但此時乾散貨運市場出現「淡季不淡」現象。正如招商輪船此前表示，航運三大主要子行業最近幾年似乎淡旺季不太明顯，應該是航運行業格局出現變化。

南美穀物出口 3 月開始將迎來旺季，有望帶動中小型船市場回升。另外，中國基礎建設計畫進一步落實，也有助於帶動鐵礦砂、煤炭等商品需求，進而帶動運價指數回升。