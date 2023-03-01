小摩：Fed對抗通膨恐失敗收場 最終觸發更激進緊縮行動

摩根大通策略師在報告中表示，已開發國家央行在過去一年為壓制通膨採取的「溫和且寬容」的途徑，最終很可能以失敗收場，進而引發更激進的緊縮政策行動。

摩根大通經濟學家 Bruce Kasman、Joseph Lupton 和 Michael Hanson 發布的報告指出，過去一年已開發國家央行保持經濟擴張，並容忍通膨緩慢下降，就像是新約聖經中神給予的恩典 (a New Testament--style grace)。到目前為止，升息僅僅修正不適當寬鬆政策，而不是試圖阻止經濟擴張。

該報告稱，過去一年裡，已開發國家央行大約升息 300 個基點或更多。美聯準會 (Fed) 則升息 450 個基點，使利率從去年 3 月的幾乎為零升至 4.5% 至 4.75% 之間。

但是，報告指出，最近數據表明，這樣溫和而寬容的道路，將恐怕是不會成功的，央行改行更激進的升息策略機率逐漸升高，就像舊約聖經中提到的神的憤怒 (wrathful Old Testament--style)。而政策快速轉變，也將增加央行想避免的經濟衰退的機率。

經濟學家表示，資產價格對經濟可能衰退時間和利率路徑變化很敏感。他們認為， 2023 年末或 2024 年開始出現衰退的可能性為 70%，而軟著陸的可能性為 30%。

摩根大通認為，將有 2 條可能的路徑。第一，今年晚些時候發生的經濟衰退集中在美國，前提是升息在第二季結束，並且貨幣緊縮政策開始在整個經濟中發揮作用。

第二，經濟增長具有韌性且通膨持續高漲，將迫使 Fed 和西歐央行採取更多限制措施。若是今年下半年持續緊縮政策，經濟將會更晚陷入更嚴重的衰退，並導致全球經濟同步的萎縮。