鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-23 19:17

散裝航商裕民 (2606-TW) 持續擴張高標準環保船隊，今 (23) 日與江蘇韓通船舶重工簽署船舶建造合約，訂造 2 艘 211000 載重噸 (DWT)Newcastlemax 散裝輪，並附加 2 艘同型船的選擇權；隨著本次新船計畫啟動，裕民船隊運力正式突破 1000 萬載重噸大關，達成長期成長的重要里程碑。

裕民副董事長徐國安。(鉅亨網資料照)

裕民說明，此次簽約訂造的 211000 噸散裝貨輪，採用最新節能環保設計與優化船體線型，兼具高載貨容量與能源效益，並配置脫硫塔 (Scrubber) 及軸發電機 (Shaft Generator) 等節能減排的設備，同時預留 Biofuel Ready 和岸電系統 (AMP) 設計，以因應未來低碳燃料及港口減排趨勢。

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裕民強調，面對全球航運產業邁向低碳化趨勢，持續透過汰舊換新及船隊優化策略，以提升營運效率與市場競爭力，同時降低整體船隊碳排放強度，落實 ESG 永續經營。

目前裕民旗下船隊涵蓋海岬型 (Capesize)、巴拿馬極限型 (Panamax)、超巴拿馬型 (PostPanamax)、超輕便型 (Ultramax)、水泥專用船、超大型油輪 (VLCC) 和超大型礦砂船 (VLOC) 等散裝貨船。