〈商品報價〉BDI月線收漲45% 本周挑戰千點

需求強勁推升散裝運價齊揚，波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (28 日) 上漲 5.88% 或 55 點，收 990 點，連續 8 個交易日上漲，月線收紅 45.4%，為 2022 年 9 月以來最大單月漲幅，本周有望挑戰千點。

業者看好中國兩會後振興經濟推動、3 月南美穀物出口旺季，兩大利多拉抬需求，散裝航運可望重返成長軌道，運價逐季看增。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 28 點，或 3.99% 至 729 點，連續七個交易日走強，該指數過去一周飆升 140%、月線收漲 36.52%；平均日租金為 6042 美元，增加 227 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 走升 104 點，或 7.9% 至 1421 點，周漲幅達 62.79%、月線上漲 35.08%；平均日租金為 12785 美元，增加 932 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 55 點，或 5.24% 至 1105 點，周漲 36.9%、月漲 70%；平均日租金為 12158 美元，增加 605 美元。

鐵礦砂部分，天津港進口價上漲 1.3% 至 124.2 美元，連續月紐約鐵礦石下跌 0.06% 至 124.05 美元。

Mysteel 高級鐵礦石分析師 Yu Chen 表示，目前市場對中國唐山的限產政策仍保持謹慎態度，認為很難在兩會前鬆綁。

華泰期貨分析師指出，受到下游鋼廠需求回升所支撐，鐵礦石的供應仍然緊張，並警告政策不確定性可能導致價格波動加劇。