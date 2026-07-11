鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-11 11:00

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 本周股價強彈達 11.7%，再度站穩 80 元關卡上，收在一周來最高價位 83 元，有內資法人出具報告將目標價上調至 90 元上，原因在於慧洋 6 月營業利益率衝破 40%，創 2022 年疫情以來高，全年獲利展望樂觀，而法人也預期，下半年 BDI 指數有望逐步墊高，將進一步挹注散裝業獲利。

慧洋上半年合併營收 96.8 億元，年增 32.32%，營業利益 32.3 億元，年增 283.58%，稅前盈餘 30.68 億元，年增達 937.47%，每股盈餘 (EPS)4.11 元；法人樂觀看待，全年 EPS 有望上看 9 元。

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慧洋指出，於 6 月下旬加入營運的新船，已簽下長期穩定租賃合約，毛利率約在 50% 左右。

法人認為，今年鋁礬土運輸增量將較去年成長至少 10%，而上半年 BDI 平均指數為 2345 點，年增幅達 39.5%，因此，預估在原物料運輸維持暢旺下，下半年 BDI 指數將呈逐步墊高態勢。