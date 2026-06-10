鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-10 14:30

反映散裝航運運價的波羅的海乾散貨指數 (BDI) 在歷經數個月強勁上漲、並攀上 2023 年底以來最高水準後一路下跌，到周二 (9 日) 為止已經連跌八日，顯示大型船舶市場需求開始降溫。

空船大增運價動能熄火！BDI連跌8天 創1月中旬來最長修正 (圖:Shutterstock)

BDI 周二下跌 3.4% 至 2818 點，創下自 1 月中旬以來最長連跌紀錄。該指數追蹤海岬型船 (Capesize)、巴拿馬型船(Panamax) 及超輕便極限型船 (Supramax) 等船舶運送鐵礦砂、煤炭與穀物等原物料的運價表現。

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Signal Group 資深市場分析師 Maria Bertzeletou 表示，這波回落的主因是自海岬型船市場動能減弱，但即使如此，今年上半年仍是近三年來最強同期表現。

今年以來，在強勁需求及中東衝突引發的航運波動支撐下，BDI 一路走高。其中海岬型船約占指數權重 40%，也是最直接從鐵礦砂運輸需求中受益的船型。鐵礦砂為鋼鐵生產的重要原料。

Bertzeletou 指出，海岬型船市場轉弱的同時，空船航行 (ballasters) 數量正持續增加。所謂空船航行，是指未載貨的船舶移動至下一個裝貨港口。空船數量增加通常意味著需求成長速度不及船舶供給。

她並表示，巴拿馬型船運價過去一周下跌約 5%，其主要航線也出現空船數量增加的現象，反映市場供需開始轉趨寬鬆。