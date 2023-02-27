美股上周今年來最糟 上半年也難逃厄運

美股多頭正在展望美股數月來最艱難的時期，並堅持看好一旦 Fed 停止升息，今年下半年美股將出現反彈。

標普 500 指數上周出現去年 12 月 9 日以來最糟單周走勢，高於預期的通膨數據加劇了市場對 Fed 將多次升息的猜測，降低了 Fed 可能在 7 月暫停升息的可能。這個升息周期比投資人幾周前預期的更為陡峭。

然而，這基本上大致符合 2022 年底以來流行的市場說法：美股將在今年上半年掙扎，然後在下半年走強。從技術面來看，投資人也認同這個邏輯，因為標普 500 指數自去年秋季開始的上升趨勢，即使本月下跌了 2.6% 仍在繼續。

Sanctuary Wealth 首席投資策略師巴特爾斯 (Mary Ann Bartels) 表示：「我們正越來越接近 Fed 利率周期的終點，市場將開始消化這一點。」

然而這種前景面臨的風險很多。期貨交易員預計，7 月的利率峰值約為 5.4%。但根據最新報告估計，利率可能會升至 6.5%，這引發了所謂的「硬著陸」，也就是經濟陷入衰退的擔憂。

巴特爾斯表示，「市場可以承受 5.5% 的終端利率，但無法承受 6% 或更高的終端利率。」「這將真正對市場造成震撼。”

令人擔憂的通膨數據並不是標普 500 指數上周下跌的唯一原因。沃爾瑪 (WMT-US) 和家得寶 (HD-US) 等市場龍頭的空頭財測，也讓市場情緒惡化。本周將有更多零售商的財報可供檢驗消費者的健康狀況，Target (TGT-US) 和 Lowe"s (LOW-US) 是其中兩家。

美股暴跌可能令人沮喪，但根據歷史模式，它只是維持正常表現。根據歷史數據，在過去 25 年裡，2 月通常是標普 500 指數表現最差的月份之一，平均下跌 0.4%。標普 500 指數在 1 月躍升 6.2%，2 月至今下跌 2.6%。

對巴特爾斯來說，未來幾周和幾個月的任何回跌都將是買入良機。她看好航太和國防類股以及半導體類股，這些類股在經歷殘酷的 2022 年走勢之後已經反彈。

距 Fed 下次利率決定還有近一個月的時間，這給市場留下了充足的時間來消化大量的通膨、勞動市場和工資成長數據。交易員正在為 Fed 可能再度大幅升息做準備：隔夜指數期貨價格顯示，Fed 將在 3 月 22 日宣布升息前 25 個基點，2 年期公債殖利率上周五 (24 日) 觸及 2007 年以來最高。

對於成長型類股來說，這是一個不利的背景，因為這些股票的估值對利率變化更為敏感。由於市場猜測 Fed 將很快暫停升息，這些股票在今年年初強勁反彈。之後由於這種可能性又開始降低，以科技股為主的納斯達克綜合指數上周五大跌 1.7%，跌幅超過標普 500 指數。

然而 Baird 市場策略師安東內利 (Michael Antonelli) 表示，只要 Fed 繼續走在去年設定的道路上，股市看多的理由就依然存在，「通膨永遠不會在見頂後直線下降。」

他估計只有整季的通膨和就業數據都優於預期，才能迫使 Fed 大幅上修最終利率預期，「而且市場不一定討厭升息。」