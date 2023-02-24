應對升息風險 美銀：資金撤出股票和現金 轉向債券資產

美國銀行策略師在最新報告中表示，投資人如今正在拋售股票和現金類資產，投資轉向債券型資產，以應對 Fed 持續升息直到實質性控制通膨的風險因素。

美銀引用 EPFR Global 的統計數據指出，截至 2 月 22 日當周，全球股票型基金遭遇約 70 億美元資金流出，現金類的各基金則流出約 38 億美元。

美國銀行首席投資策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 領導的團隊表示，債券類資產截至 2 月 22 日當周流入約 49 億美元，為連續 8 周實現資金流入，是 2021 年 11 月以來最長的連續流入時間。

在各地理區域中，新興市場的股票型基金當周吸引約 21 億美元的資金流入，而美股市場的股票型基金則連續 3 周遭遇贖回，最新規模達 90 億美元。歐洲基金也開始出現資金外流。

依類型別分析，美國價值型基金和小型股基金獲得了加碼，而資金則大幅退出成長型基金和大型股基金。

從產業別來看，能源業的資金流入規模最大，而原材料和金融業的資金流出規模最大。

此外，最新統計數據還顯示，與總體趨勢相反，美國銀行的私人銀行客戶在截至 2 月 22 日當周瘋狂加碼股票，規模創下 8 周來最大。

美股過去 3 周都以跌勢收尾，原因是通膨居高不下讓人們對 Fed 升息幅度的預期不斷上修，以及預期 Fed 將在更長時間內維持高利率的擔憂情緒升溫。

包括非農就業數據以及零售銷售額在內的一系列勁爆的數據，讓 Fed 升息壓力陡增，未來一段時間內很難再感受到轉向鴿派的政策預期和相關言論。高盛、美國銀行等華爾街知名投行近期迅速將 Fed 本輪升息周期的利率峰值預期上修至 5.25%-5.5%，高於前述經濟數據出爐前華爾街預期的 5% 上下。

此外，哈奈特重申該團隊的觀點，即標普 500 指數可能會在 3 月 8 日前後跌至 3800 點，較最新收盤價下跌超過 5%。這位策略師的預測基礎在於：上半年經濟成長的韌性將與升息同時出現，但是下半年美國經濟可能會出現「硬著陸」。

該團隊表示，到目前為止，具有韌性的經濟意味著利率水平將會保持高水平更久，預計上半年將出現所謂的「不著陸」狀況，即經濟成長保持強勁，Fed 長時間保持鷹派立場。