美銀：唯有美國經濟衰退 美股才會出現牛市

美國銀行認為，在下一次經濟衰退時，為保持美元的儲備地位和西方金融體系不會崩解，Fed 會效仿日本央行被迫啟動殖利率曲線控制 (YCC) 政策。

美銀分析師警告，美國財政赤字正在惡化，大衰退在所難免，唯有 Fed 才能拯救美國政府。

美國銀行投資長兼華爾街策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 在最近的報告中重申了財政赤字的風險，並指出只有 Fed 推出類似日本央行的 YCC 政策，牛市才會到來。

他仍然預計標普 500 指數在今年 3 月 8 日之前將跌至 3800 點，並重申這個預測「主要是由全球金融條件的收緊所推動的」。在 1 月「不著陸」數據發布之後，2 月最新的「不著陸」數據將繼續推動債券殖利率上升，從而使標普 500 指數下跌。

哈奈特表示，上半年具韌性的成長將與利率上升相吻合，但下半年的經濟的放緩速度將會更急劇。

對於 2020 年初美國政府為了應對新冠病毒疫情所推行的財政紓困措施，他指出，雖然這些舉措成功避免了 2020 年的經濟衰退，結果是赤字再次上升，導致長期痛苦。

哈奈特指出，「由於財政基礎設施支出，美國聯邦赤字高達 GDP 的 6.1%；在 2000 年經濟擴張的高峰期，美國還保有財政盈餘；2007 年擴張的高峰期赤字占 GDP 的 1%，最近一次擴張的高峰期赤字占 GDP 的 2.5%，但最近一次赤字就占 GDP 的 4%。」

美國國會預算辦公室 (CBO) 最近的一份債務預測顯示，美國公眾持有的聯邦債務預計將從 2023 年的占 GDP 的 98% 上升到 2033 年的占 118%，平均每年增加 2%。

在此期間，利息成本和強制性支出的成長速度超過收入和經濟的成長速度，推高了債務水平。這些因素在 2033 年之後依然存在，使得聯邦債務將在 2053 年達到 GDP 的 195%。

哈奈特指出，這代表美國聯邦債務正在出現長期惡化。

美國政府目前有 31 兆美元的債務。哈奈特表示，在下次大型經濟衰退時，Fed 將會像日本那樣，被迫啟動 YCC 政策，以維持美元的儲備地位和西方金融體系不被分解。

他指出，「美國政府債務在未來 10 年將增加 21 兆美元，這相當於每天 52 億美元，每小時 2.18 億美元。2020 年通貨膨脹的最大諷刺是在下次經濟衰退中，Fed 被迫採用 YCC 來拯救美國政府。」

但在此同時，這也正是下一個風險大牛市的開始。