美國上周房貸利率升至6.62% 創去年11月以來新高

美國抵押貸款銀行協會（MBA）周三（22 日）公布數據顯示，由於債市對聯準會（Fed）可能不得不在整個夏季繼續收緊貨幣政策以打通膨感到恐慌，截至 2 月 17 日當周，30 年固定利率抵押貸款平均利率升至 6.62%，創下去年 11 月以來新高。

美國零售銷售和就業市場數據超預期，同時單月通膨數據依然強勁，迫使投資人加大美國央行不得不在整個夏季繼續提高政策利率的押注。

這導致美國公債殖利率飆升，抵押貸款利率在連續幾周下跌後連續第二周攀升。美國 10 年期公債殖利率是抵押貸款利率的基準。

隨 Fed 在去年以 40 年來最快的速度上調基準政策利率，去年 10 月 30 年固定利率抵押貸款平均利率飆升至 7% 以上，但在去年年底有跡象顯示通膨正在減弱後，抵押貸款利率開始下降。對利率敏感的房地產業在 Fed 的行動中首當其衝。

此次抵押貸款利率的再次上升導致更多潛在的買家持觀望態度。衡量購買單戶住房所有抵押貸款申請的指標「MBA 採購綜合指數」（MBA"s Purchase Composite Index）較前一周下滑 18.1%，為 1995 年以來新低。

另外，衡量抵押貸款申請總量的指標「MBA 市場綜合指數」（MBA"s Market Composite Index）也較前一周下降 13.3%。

日前美國公布的其他房市指數顯示，美國 1 月成屋銷售降至 12 年新低，但下滑速度放緩，令市場對房產跌勢可能接近觸底的謹慎樂觀情緒升溫。