美國房貸利率連降5周 再融資需求躍增18%

上周房貸利率繼續下降，目前的屋主和潛在的購屋者都迅速做出反應。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量、包括再融資和購屋貸款，較前周增加了 7.4%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.19% 降至 6.18%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.65（包括發起費）下降到 0.64 支付。一年前同周的房貸利率為 3.83%。

由於利率處於 9 月初以來的最低水平，再融資需求上周飆升 18%，但仍較一年前同周低 75%。房貸活動的再融資比率從前周的 31.2% 增加到占總申請量的 33.9%。

購屋的房貸申請本周成長 3%，較一年前同周下降 37%。

MBA 經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「由於利率快速上升，去年被擱置的購屋活動正在逐漸恢復，因為在支持性人口結構和就業市場持續強勁的推動下，利率下降和住房需求依然強勁。」

他補充說，購屋的平均貸款規模增加到 42 萬 8500 美元，為 2022 年 5 月以來的最高平均水平，「這種上漲證明近期購屋活動的上升趨勢仍然傾向於增加貸款規模和減少首購族活動，因為入門級住房仍然供應不足，而且許多市場的買家都難以負擔得起。」

在上周五 (3 日) 就業報告意外強勁和周二 (7 日) Fed 主席鮑爾發表評論指可能繼續升息之後，房貸利率本周就開始大幅反彈。

根據另一項來自《Mortgage News Daily》的調查，從上周四 (2 日) 到本周二，30 年期固定利率房貸平均利率上漲近半個百分點。