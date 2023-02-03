美30年期房貸利率降至6.09% 連四周下滑

房貸機構房地美（Freddie Mac）周四（2 日）公告，30 年期房貸利率本周為 6.09%，低於上周的 6.13%，連續第四周下滑。

抵押貸款成本已從近期高點下降近 1 個百分點，給想購屋美國民眾帶來希望，象徵房地產市場大規模反彈的競購戰已經降溫，預估未來幾個月的房價將進一步放緩。不過，由於房源公布應求，負擔能力方面的障礙依然存在。

房地美首席經濟學家 Sam Khater 表示，在去年 30 年期房貸利率達到 7.08% 的高峰後，利率的下降「可能讓多達 300 萬準備抵押貸款的消費者有資格並負擔的起超過 40 萬美元的貸款，這是房價的中位數。」

聯準會（Fed）昨宣布將基準利率上調 1 碼（25 個基點），放緩其抑制通膨的步伐。雖然 Fed 的努力似乎正在發揮作用，但 Fed 主席報爾表示「央行還有更多共作要做」。

抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association）首席經濟學家 (Mike Fratantoni 說，Fed 試著控制短期利率，但包括 30 年期抵押貸款在內的長期利率「是市場對經濟發展路徑預期的函數」。投資人認為，隨時間推移，經濟放緩和 Fed 最終戰勝通膨將導致利率下降。

該協會預估，今年抵押貸款利率將小幅下滑，今年底落在 5% 左右。

自利率開始回落以來，美國房屋建築商的股票一直在上漲，周四一些房屋建築商的股價達到 52 周高點，美國住宅建設（U.S. Home Construction）ETF 創下一年來新高，當日漲幅逾 3%。

房屋建築商股價也對本周普爾特房屋公司（PulteGroup）(PHM-US) 和上周美國最大房屋建築商霍頓公司（DR Horton）(DHI-US) 公布的業績做出積極反映。兩家建築商在財報中提到，去年 12 月買家興趣恢復，原因是抵押貸款利率下降。