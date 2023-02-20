泡沫破裂還是裁員效應？舊金山灣區房價自峰值已下跌35%

美國房價最高的地區之一，舊金山灣區房價近期劇烈下跌，這一次下跌的速度，甚至快過次貸危機的房地產泡沫。

《wolfstreet》文章指出，2023 年 1 月份，舊金山灣區 9 個縣的房價中位數較前月下跌 8%，較去年同期下跌達 17%，相較於 2022 年 3 月的峰值，房價中位數累計下跌幅度達 35%。

根據加州房地產經紀人協會的數據，當地房價的中位數，從最高時的 154 萬美元，已經降至 100 萬美元。

每年春季，通常是北美房地產的銷售旺季，這也讓 2023 年 1 月的房價暴跌出乎市場意料。

但稍微拉長期來看，這一次暴跌可能不那麼嚇人。在 2021 年和 2022 年之前，實際上並沒有多少人以這些瘋狂的價格買房。

據標普 corelogic Case–Shiller 全國房價指數更新的數據顯示，在去年 3 月，美國全國房價指數年漲幅 20.6%，直接刷新了過去 35 年的最高增速紀錄，當時全美的平均房價，較 2012 年底部的累計漲幅一度超過 100%。

但自 2022 年以來，聯準會激進的升息行動，不斷推升美國的房貸利率，導致美國樓市的泡沫迅速降溫，甚至瀕臨破裂。

同時，美國人對樓市的前景也變得非常悲觀。據信用卡及抵押貸款金融服務公司 nerdwallet 的一項調查顯示，67% 的受訪者認為，美國房地產市場崩盤「在未來 3 年內即將到來」。

加州房地產經紀人協會副總裁兼首席經濟學家 jordan levine 表示，最近幾個月的裁員，主要是在科技領域，致使高價位住房市場的銷量和價格下降，最為明顯的是舊金山灣區的房子。

levine 預計，在 2023 年餘下的時間裡，預計加州房價將繼續疲軟，市場將在未來幾個月看到更多的價格下跌。