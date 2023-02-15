美國房貸利率上周走升 購屋房貸需求下降

在連續下跌 5 周後，房貸利率上周飆升，引發房貸需求下降。

根據抵押貸款銀行家協會 (MBA) 經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 7.7%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 6.18% 增至 6.39%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.64（包括啟動費）增加到 0.70 支付。一年前的利率為 4.05%。

MBA 副總裁兼副首席經濟學家坎恩 (Joel Kan) 表示：「上周房貸利率全面上升，原因是市場預期通膨將持續，迫使 Fed 在更長時間內保持貨幣政策緊縮。」

上周房貸再融資申請下降 13%，較一年前同周下降 76%。 根據 Black Knight 的數據，按照目前的速度，與一周前相比，可從再融資受惠的借款人減少 10 萬。一年前房貸利率為 4.05% 時，只有不到 400 萬的再融資申請人。

上周購屋房貸申請下降 6%，較去年同期下降 43%。全美各地的房產經紀人報告，過去幾周買家需求激增，這或許代表歷來繁忙的春季市場提早開始。

Compass 房地產經紀人萊斯 (Dana Rice) 說，「我其實在想，天哪，這太棒了。看看它的轉手速度有多快。」「我們從沒人看房，也沒有房源，到現在在過去幾周推出的每個物件都接到許多報價。」

然而，市場上全現金買家的比例異常高。 Peter Fang 就是其中之一。 他在看房時表示，「市場上有這麼多現金報價，讓人感到非常驚訝。我以為我已足夠有實力，但競爭仍然存在。」