Fed傳聲筒放風聲 通膨新目標可能設在2.8%？

美國通膨率持續遠高於聯準會 (Fed)2% 目標，曾引發伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian)、羅格夫 (Kenneth Rogoff) 等學者批評訂得太低，不過被譽為「Fed 傳聲筒」的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 引述克里夫蘭聯邦準備銀行的研究報告，暗示新的通膨目標可能是 2.8%。

美國上周二公布 1 月物價年增率仍高於市場預估， 消費者物價指數 (CPI) 年增率為 6.4%、核心 CPI 年增 5.6%，顯示通膨壓力仍沉重，並可能促使美國利率更長時間維持在高檔。Fed 偏好的通膨指標，即核心個人消費支出 (PCE) 物價指數將在本周五公布。

Timiraos 周二在推特發文，根據克里夫蘭聯準銀研究人員 Randal Verbrugge 和 Saeed Zaman 對聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新經濟預測的分析模型，從 FOMC 的失業率路徑可以推敲出，美國到 2025 年以前的核心 PCE 通膨率將提高到 2.75%。

但如果 Fed 更全心實現接近 2% 的通膨目標，例如 2.1%，將需要深度經濟衰退。

克里夫蘭聯準銀的研究做出結論：如果 2.8% 通膨率不會導致通膨預期變得不安定 (un-anchoring)，FOMC 去年 12 月的預測 (即通膨保持在高於 2% 目標以上的時間更長) 將是最佳政策。

核心 PCE 通膨率變化。取自 Timiraos 推特截圖

zeroHedge 報導，換句話說，雖然 2% 是既定的通膨目標，但 Fed 似乎透過學術論文管道，坦承他們願意接受把未來三年通膨目標設定在至少 2.8% 的可能性。當新設定的實際目標變成 2.8% 之後，Fed 是否仍要把理論上的通膨目標維持在 2%，將取決於下一任 Fed 主席，和下一次經濟衰退的嚴重程度。

報導指出，既然 2.8% 的面紗已經被掀開，未來三年 Fed 可能透過各種說法和學術討論，從一開始的隱晦暗示，到後來將逐漸明白表示會轉移到更高的通膨目標。

一些重量級學者早就對 Fed 通膨目標提出質疑。哈佛大學教授、曾任 Fed 經濟學家羅格夫 (Kenneth Rogoff) 說：「若時間回到過去，他們應該把目標訂在 3%，而非 2%。現在如果要修改，就代表以後也可能會修改。他們 (指 Fed 官員) 將會對外表示，高通膨將保持一段時間，仍會回到 2%，但時間需要更久。」

伊爾艾朗多次對 Fed 通膨目標提出質疑。(圖: AFP)

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 也加入此行列，他認為，2% 的目標不是「正確的目標」，Fed 無法在不「摧毀經濟」的情況下將通膨率降至目標水準，就算 Fed 重新設定目標數值，可能仍會假裝有 2% 目標。

伊爾艾朗說：「Fed 需要一個更高且穩定的通膨目標，好比 3% 到 4%。我不認為他們可以在不破壞經濟的狀況下達到 2%，因為 2% 不是正確的目標。」

終身民主黨人、歐巴馬時期的白宮首席經濟顧問佛曼 (Jason Furman) 則說，要把通膨率降到 2%，可能需要忍受 6.5% 失業率兩年之久。

佛曼認為，為了避免爆發社會危機，讓通膨率保持在 3% 會比 2% 來得好。雖然對抗通膨是央行現在的唯一焦點，但到了某個時間點，Fed 會發現遲遲無法宣布勝利。

佛曼認為若要全力追求 2% 目標，會導致明年失業率衝上至少 6.5%，等於會有至少 1080 萬人失業，比目前的 600 萬人暴增 80%，這將導致社會動盪，對民主黨政府來說等於是政治自殺行為。