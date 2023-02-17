通膨比預期更持久 交易員估升息持續至6月機率接近六成

因事實證明美國經濟比多數人預期的還要更強勁，通膨也更持久，交易員一直推高聯準會 (Fed) 在 6 月以前持續升息的可能性，這種情況在幾週前還被視為不太可能發生。

一直到本月稍早，市場對於 Fed 終點利率的預測多半仍落在 4.9%，但交易員押注，聯邦資金利率落在 5.25% 至 5.5% 目標區間的機率，已自一天前的 52% 提高至 58%。上述預測消化了 Fed 在接下來的三次會議分別升息 1 碼的可能性，雖然交易員現在認為下月升息 2 碼的機率已越來越大。

目前聯邦資金利率處在 4.5% 至 4.75% 區間，美國利率上一次達到 5.25% 至 5.5% 是在 2006 年至 2007 年，或是可以追朔到 2001 年初。

包含消費者物價指數 (CPI)、零售銷售和批發物價在內，在公布一連串意外強勁的美國經濟數據後，金融市場正在調整對美國利率可能達到多高的預期。

除了更接近 Fed 上月給出的 5.1% 終點利率預測值外，部分交易員的預期甚至已超過 Fed 的預測水平。

根據芝商所的 FedWatch 工具，Fed 下月升息 2 碼的機率，已從一天前的 12%，在周四達到 18%。雖然機率極小，但聯邦資金利率在 9 月時達到 6% 左右的如今也不無可能。

Facet Wealth 投資主管 Tom Graff 表示：「投資人看到強勁的勞動力市場和消費者支出，不禁懷疑經濟是否真的在放緩，若沒有，Fed 今年的升息路徑可能會比我們在過去幾周假設的還要更遠。」他認為 6% 的利率不太可能出現，但存在可能性。

事實上，多數投資人和交易員一直到最近都認為 Fed 很快就會結束升息，就算 12 月經濟預測摘要 (SEP) 指出今年利率將維持在 5.1% 以後，情況依舊如此。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 還在本月初的記者會上表示，需要有更多證據顯示物價壓力正在緩解，才能真正壓低通膨。

此外，兩位 Fed 官員發表的最新評論，也強化了 Fed 下一次更加激進升息的可能性。

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Koretta Mester) 周四表明，他們在上次央行會議都支持升息 2 碼，而非 Fed 最終決議的 1 碼。