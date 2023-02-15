通膨居高不下 Fed長期維持高利率 美國經濟可能「不著陸」

最新數據顯示美國通膨壓力仍存，Fed 承受新的壓力在經濟仍具韌性的情況下加強對抗通膨的力度，這讓華爾街專業人士開始重新思考美股交易方向。

在周二 (14 日) 發布 CPI 數據後，債券投資人對利率將突破 5% 並維保持在這個水平的預期升溫。2 年期美國國債殖利率再次飆升，對今年底前降息的設定幾乎消失，與幾周前的看法背道而馳。

在美股方面，多空正在激烈爭論重點何在：是升息，還是經濟健全到足以創造 50 萬個新增就業崗位。美股周二走勢反映出雙方的觀點，標普 500 指數先飆升再暴跌，隨後再次反彈，這是因為交易員評估仍處高點的 CPI 以及未顯露放緩跡象的經濟和企業獲利數據。

這讓巴克萊策略師提出另一種預期：經濟將持續成長，同時 Fed 可能會執行更久的限制性政策，並稱這種情況為「不著陸」。

巴克萊策略師考烏 (Emmanuel Cau) 表示：「市場預期似乎已經從硬著陸轉向軟著陸，現在又轉向不著陸，也就是經濟具韌性，通膨長時間處於高點；這在一定程度上支撐了股市。最新的 CPI 數據也維持了這方面的現狀。」

由於預期 Fed 將採取更為限制性的政策路徑，摩根士丹利對美國國債的評級從加碼轉為中性，並預計隨著投資人不再相信美國即將轉向，將削減美元空頭部位。

雖然相對較高的利率與強勁的獲利成長並存不是常態，但在美國並非史無前例。在 1990 年代下半葉，標普 500 指數成分股獲利攀升，與此同時，Fed 也正小幅提高利率。雖然 Fed 推動政策正常化的努力最終在 2018 年最後一季打壓了股市，但在前總統川普執政期間，企業獲利其實大幅飆升。

而另一方面，Fed 官員將最新的通膨數據視為另一個訊號，即利率需要回到一定水平以確保通膨繼續下降。這種觀點幾乎在近一年來一直困擾著投資人，並在華爾街引發新一輪警告，認為反彈不可能持續下去。

Nuveen 首席投資策略師尼克 (Brian Nick) 表示：「過去 18 個月 Fed 贏了每一場戰鬥。每當市場試圖忽略或低估 Fed 的言論或預測時，市場基本上都是輸家。」

富國銀行股票策略主管哈維 (Christopher Harvey) 認為，政策利率高點將達到 5% 或低於目前 Fed 拆款利率水平，但即便如此，也可能無法帶來持續的復甦。不過，他表示，熊市已經過去，「通膨率持續走低，經濟比預期更具韌性，聯邦基金利率接近 5%。這對股市來說既不是好環境，也不是壞環境。」