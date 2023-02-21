高通針對使用其晶片的供應鏈業者提供軟體服務

高通公司 (QCOM-US) 周二 (21 日) 表示將推出一項付費雲端軟體服務，以幫助使用其晶片的公司在貨物藉由供應鏈輸送時可以密切關注。

高通公司是全球最大晶片供應商，主要業務是生產智慧手機的行動數據網絡晶片。 但高通利用其無線通訊專長跨入了需要使用網路設備的其他市場，如汽車和工廠。

高通推出 Qualcomm Aware，藉由高通晶片整合進入貨櫃、托盤、包裹和供應鏈其他部分的跟踪設備，有讓公司追踪其貨物和材料的位置。

這些追踪器中大多數都是由第三方製造，但高通公司自己製造了一些設備，例如可以連接到電線桿的傾斜感應器，以感測是否在暴風雨中倒塌。

高通智慧連接系統業務資深副總裁兼總經理托倫斯 (Jeff Torrance) 表示，高通已經出貨數億個相關晶片，每個晶片的成本通常不到 10 美元。

周二宣布的軟體服務意在讓高通客戶從一個中心點對其晶片進行編碼，並經由無線方式進行軟體更新。

這項服務還能更佳地利用晶片中的數據。

托倫斯表示，高通的軟體將連接到其他雲端軟體，例如微軟公司的 Dynamics 365 服務，企業可以使用該服務密切關注其庫存和供應情況。

業者可以使用這兩個系統來建構像是虛擬儀表板之類的東西，這些儀表板可以顯示公司所有庫存在特定時刻的位置。

高通沒有公開宣布新服務的定價，但它代表一種行動，即經由銷售晶片時收費，然後對使用該晶片的雲端服務收費，從其晶片賺取更多利潤。