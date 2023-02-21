〈財報〉家得寶營收未達預期 今年財測溫和

家得寶 (Home Depot)(HD-US) 周二 (21 日) 盤前公布第 4 季財報，獲利優於預期，但營收未達目標。

根據 Refinitiv 對分析師的調查與華爾街的預期相比，該公司第 4 季財報內容如下：

●每股獲利 3.3 美元，高於預期的 3.28 美元

●營收 358.3 億美元，低於預期的 359.7 億美元

截至 1 月 29 日當季，家得寶銷售額為 358.3 億美元，較去年同期的 357.2 億美元成長 0.3%。該零售商淨利為 33.6 億美元，也較去年同期的 33.5 億美元或每股 3.21 美元高出 0.3%。

在通貨膨脹達到創紀錄水平、消費者行為發生轉變以及房市場放緩情況下，這家家居裝修零售商在過去一年業績曾多次超出華爾街的預期，但銷售額略低於預期。

該公司將這完全歸因於木材成本的下降，由於 2021 財年全美出現木材短缺，價格飆升。該公司表示，木材的下降對可比銷售額產生了 0.7% 的負面影響。

該公司對 2023 財年的前景展望溫和，預計銷售額和可比銷售額將大致持平。預計營業獲利率約為 14.5%，主要是受到為提高工資而進行的 10 億美元投資的影響。

家得寶預計攤薄後每股獲利將出現中個位數百分比的下降。

財務長麥克費爾 (Richard McPhail) 表示，該公司預計未來幾季消費者支出將持平，而商品產業將面臨一些壓力，這也是財測持平的原因。

如今，購物者將可自由支配的錢用於體驗和旅行，因為許多人在持續高漲的通貨膨脹中耗盡積蓄。

然而，由於創紀錄的高利率讓許多人無法購買新房，部分消費者可能希望翻新目前居住的房屋而不是搬家，這可能對該零售商有利。