郭明錤：蘋果已取消明年的iPhone SE 4發布計畫 高通是最大贏家

知名蘋果分析師郭明錤表示，蘋果已通知供應商將取消第四代 iPhone SE 明年的發布計畫，高通會是最大贏家，因為這代表明年下半年推出的 iPhone 16 系列機型有很大機會繼續使用高通的 5G 晶片。

郭明錤上月推文表示，因考量到中低階 iPhone 銷售不佳，蘋果 (AAPL-US) 可能會延後甚至取消 iPhone SE 4 的新品發布，現在他堅信這項計畫已經被取消。

郭明錤周五 (6 日) 在 Medium 上發布貼文說，蘋果原本打算讓 iPhone SE 4 搭載自研 5G 數據機晶片，但既然發布計畫已經取消，這顯然不會實現，而蘋果明年推出的產品仍將繼續仰賴高通 (QCOM-US) 的 5G 晶片，包含 iPhone 16 系列。

因擔心自研晶片性能比不上高通，蘋果原先計劃在 2024 年推出自家的 5G 晶片後，讓較低階的 iPhone SE 4 率先使用，並依據開發狀態，來決定是否讓 iPhone 16 採納。

蘋果取消 iPhone SE 4 發布計畫，大大增加了高通繼續擔任 iPhone 16 數據機晶片獨家供應商的機會，市場原本預料高通將從 2024 年開始失去 iPhone 訂單。

蘋果去年 3 月推出的 iPhone SE 3，搭載的是高通的驍龍 X57 5G 數據機晶片。iPhone 15 系列機型預估將搭載驍龍 X70，而 iPhone 16 系列可能採納尚未發表的驍龍 X75。

郭明錤認為，高通今、明兩年可望繼續主導全球高階手機的射頻 (RF) 晶片市場，獲利將明顯優於競爭對手，而高通的產品組合競爭優勢，將助其降低經濟衰退的負面影響，並在經濟復甦時恢復強勁獲利成長。