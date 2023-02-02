高通為S23系列打造超頻版5G晶片 採用三星自家4奈米

高通 (QCOM-US) 今 (2) 日宣佈，專為三星 Galaxy 設計的頂級 Snapdragon 8 Gen 2 行動平台，是迄今為止處理速度最快的行動平台，搭載在最新旗艦級手機 Galaxy S23 系列，傳出該顆晶片採用三星 4 奈米製程。

高通 Snapdragon 8 Gen 2 原先採用台積電 (2330-TW)(TSM-US)4 奈米製程，但三星為搶回高通訂單，專為高通打造超頻版 Snapdragon 8 Gen 2，應用在最新旗艦級手機 S23 上，高通也因此將其命名為 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy。

高通總裁暨執行長 Cristiano Amon 表示，雙方的策略夥伴關係源自共同致力於創新，為消費者提供全球最佳智慧型手機體驗的承諾，此次很高興 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 能夠為全球 Galaxy S23 系列提供支持。

三星總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文指出，公司相當重視與高通的長期策略合作夥伴關係，高通始終站在技術創新和差異化的最前線，不論是現今或未來，都提供最新、最尖端行動體驗。

三星 Galaxy S23 系列採用高通連接解決方案，包括 Snapdragon X70 5G 數據機射頻系統，以及為高速和超低延遲 Wi-Fi 設計的高通 FastConnect，還有最新的藍牙音訊增強功能。