服務業回暖提振 美國2月綜合PMI創8個月新高

標普全球（S&P Global）周三（21 日）公布的採購經理人初步調查顯示，受服務業回暖推動，美國 2 月綜合採購經理人指數（PMI）製造業指數攀升至 3.4 個點至 50.2，創 8 個月來最高，位在榮枯線上方，表明私營部門當月產出基本持平。服務業公司的商業活動略有上升，而製造商報告產出下降速度放緩。

美國 2 月綜合 PMI 創 8 個月新高。(圖片：ZeroHedge)

美國 2 月 Markit PMI 報告：

製造業 PMI 初值報 47.8，略高於市場預期 47.1，前值為 46.9

服務業 PMI 初值報 50.5，高於市場預期 47.3，前值為 46.8

綜合 PMI 初值報 50.2，高於市場預期前值為 47.5，前值 46.8

數據顯示，美國 2 月服務業初值升至 50.5，遠高於市場預期的 47.3，創 2022 年 6 月以來新高，也是 6 個月來服務業 PMI 初值首次占在榮枯線上方，這可能和最近異常溫暖的天氣有關；其中就業指數初直升至 51.5，創 2022 年 9 月以來新高；支付價格分向指數初值升至 2022 年 10 月以來新高。

另外，儘管美國 2 月製造業 PMI 雖有所改善，但仍處在萎縮狀態，數值報 47.8，高於上月的 46.9 和市場預期的 47.2。

(圖：ZeroHedge)

綜合 PMI 指數中製造商和服務提供商就業的綜合衡量指標升至 5 個月高點，表明市場對勞動力的需求依然強勁。該報告還顯示，衡量未來產出的一項指標升至去年 5 月以來的最高水準，表明對需求的樂觀情緒增強。

標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，在經歷 7 個月的下滑之後，2 月的商業活動出現了可喜的穩定。儘管利率上升和生活成本緊縮帶來不利因素，但由於有跡象表明通膨已觸頂且衰退風險已消退，美國的商業情緒有所好轉。

另一方面，供應鏈瓶頸有所緩解，工廠投入品的交貨時間正以 2009 年以來未見的速度改善。供應狀況的改善已消除製造業供應鏈的價格壓力，但調查數據強調在勞動力市場吃緊的情況下，通膨的上行驅動力現在轉向薪資。

而服務價格的加速成長可能會引發大眾對薪資物價螺旋上升的擔憂，這將增加對更高利率的呼聲，反過來還可能會抑制新生的擴張。

另外，服務業的好轉在一定程度上是反常的溫暖天氣推動，儘管製造業調查數據顯示出改善跡象，但仍處於萎縮狀態，並且製造業企業重點聚焦在如何減少庫存。