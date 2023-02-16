美就業市場火熱、通膨居高不下 市場在與Fed的博弈中退縮

華爾街日報（WSJ）周三（15 日）報導，市場似乎終於在與聯準會（Fed）的長期博弈中做出讓步。先前投資人押注通膨放緩會讓 Fed 的貨幣政策在今年下半年轉向，因此推動 1 月美股漲勢，但隨最新就業與通膨報告出爐，投資人的樂觀情緒出現裂痕。

根據 FactSet 數據，消費者物價指數（CPI）報告公布後，衍生品市場顯示聯邦基金利率將再 8 月達到 5.28% 的高峰。Fed 今年將多次降息的希望破滅：基準利率預估年底將高於 5.12%。

本月稍早的聯邦基金期貨合約顯示，華爾街的基本預測是，Fed 將在年中左右升息至 4.75%-5%，然後在下半年降息 2 碼（25 個基點，0.5%）。

此前 Fed 主席鮑爾曾表示，堅定致力讓通膨回落並強調今年不會降息。然而市場當時對鮑爾的言論並不買帳，押注 Fed 在升息方面「虛張聲勢」，狂熱的情緒帶動風險資產在整個 1 月快速走高。

然而僅短短半個月的時間，先是 1 月非農就業數據遠超預期，投資人的樂觀情緒開始打折，接著本周二頑強的通膨數據又再次動搖交易員。如今，更長期的押注終於開始反映 Fed 的最新預測。

資本管理公司 Ionic Capital Management 的投組經理 Doug Fincher 表示：「市場對利率的看法發生顯著變化。儘管投資人在 1 月中旬對未來降息保持正面態度，但目前這種逆轉也同樣明顯。」

Fincher 認為，鴿派的預期令人費解，並且表示自己的避險基金希望透過做空兩項主要交易來獲利──Ionic Capital 押注利率峰值將高於市場預期，降息速度也不會那麼快。

到目前為止，Fed 升息對經濟產生的影響尚未明顯表現出來。儘管 Fed 已升息約一年，但就業市場仍具驚人的彈性，投資人認為這替 Fed 提供更多升息的空間。

公司債券市場顯示，成長擔憂仍不明顯。投資人持有公司債券（包括高收益和投資級公司債券）所需的相對於美國公債殖利率的溢價，最近降至去年 4 月以來新低。

相對的，紐約聯準銀行的公司債券市場困境指數在 1 月跌至 7 個月低點。儘管 Fed 的緊縮行動尚未明顯破壞經濟，但企業資產負債表的健康狀況仍將是經濟的一個重要風向球。