美國1月非農就業新增51.7萬人遠超預期 失業率創53年新低

美國勞工部周五（3 日）公布 1 月非農就業新增人數報 51.7 萬，遠高於市場預期的 18.5 萬人，修正後前值為 26 萬人，創 2022 年 7 月以來新高；當月失業率報 3.4% ，低於市場預期的 3.6%，前值為 3.5% ，創 53 年新低。

美國 1 月非農新增就業人數報 51.7 萬，遠超市場預期。(圖片：ZeroHedge)

1 月非農就業報告：

非農新增就業報 51.7 萬人，預期 18.5 萬人，修正後前值 26 萬人

失業率報 3.4%，預期 3.6%，前值 3.5%

平均每周工時報 34.7 小時，預期 34.3 小時，修正後前值 34.4 小時

平均每小時薪資年增率報 4.4%，預期 4.3%，修正後前值 4.9%

平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.3%，修正後前值 0.4%

勞動參與率報 62.4%，預期 62.3%，前值 62.3%

外媒指出，家庭調查結果修正後顯示，1 月就業人數飆升 89.4 萬，是自 2022 年 1 月飆升逾 100 萬以來最大增幅，再加上去年 12 月激增的 71.7 萬人，就業人數在前兩個月暴增 161.1 萬人。

1 月休閒和飯店業、醫療保健等服務業就業崗位增幅最大，政府部門就業人數創 7 個月以來新高，主要是受到去年 12 月加州大學超過 3.6 萬名師生大罷工後重新返回工作崗位的提振。其他主要產業的就業人數在一個月內幾乎沒有變化，包括採礦、採石以及石油和天然氣開採、批發貿易、資訊、財務活動和其他服務。

彭博首席利率策略師 Ira Jersey 表示，遠超預期的就業報告可能最終成為讓市場相信 Fed 今年不會降息的最重要證據之一。

薪資增速符合預期

薪資增速基本符合預期，平均時薪月增 0.3%，與去年 12 月的增速持平，按年來看成長 4.4%，略高於市場預期的 4.3%，但低於前值 4.6%，為 2021 年 8 月以來新低。

美國 1 月平均每小時薪資年增 4.4%，基本符合市場預期的 4.3%。(圖片：ZeroHedge)

有分析指出，薪資通膨前景對於了解近期的核心個人消費支出物價指數（PCE）非常重要，有助市場推斷 Fed 何時暫停升息，以及通膨是否反彈的風險。

失業率改寫 53 年新低

美國 1 月失業率繼續下滑至 3.4%，遠低預期的 3.6% 及前值 3.5%，刷新 1969 年以來新低。不過路透報導指出，美國勞工部修正行業分類系統，導致大約 10% 的就業被重新劃分到不同產業，而且還在家庭調查中納入新的人口估算得出失業率，因此無法與去年 12 月的 3.5% 失業率相提並論。

另外，勞動參與率意外攀升，1 月數據顯示升至 62.4%，略高於市場預期和前值的 62.3%。瑞銀此前指出，移民的回歸將增加勞動力的供應，進而提高勞動參與率。

美國 1 月失業率報 3.4%，創 53 年新低。(圖：ZeroHedge)

美國就業市場仍未降溫

除了此次的非農報告外，美國日前公布的第四季就業成本指數年增率也飆升至創紀錄的 5.07%、去年 12 月的職位空缺數量從去年 11 月的 1,040 萬個增加至略高於 1100 萬水準，創下 5 個月新高、上周初領失業金人數也降至 9 個月新低，這些數據均顯示美國就業市場仍未降溫。

野村證券指出，周期性的產業就業情況已開始降溫，但非周期性產業，如醫療保健服務領域的強勁需求仍將持續，勞動力短缺的情況依然存在，整體來看就業市場火熱。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 曾表示，火熱的勞動力市場可能推動薪資更快攀升，成為點燃通膨的又一「引線」。摩根士丹利首席經濟學家 Ellen Zentner 曾說，從現在起，就業市場可能成為關鍵指標而非消費者物價指數（CPI），美銀也說，讓就業市場降溫是 Fed 讓核心通膨回落至 2% 的唯一方法。

專家看法

就業評論網站 Glassdoor 首席經濟學家 GlassdoorDaniel Zhao 表示，今天的報告呼應 2022 年出人意料的就業市場彈性，擊退經濟衰退擔憂。Fed 的新年決心是給就業市場降溫，然而到目前為止，就業市場正在升溫。