〈財報〉百健上季業績靚 看好阿茲海默藥助旺今年營收

美國藥廠百健（Biogen）周三（15 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季與全年財報，儘管營收受到主打藥物銷售疲弱影響下滑，但仍優於分析師預期，獲利也勝過市場預期。此外，百健預估其阿茲海默新藥能在今年帶來適度收入，但可能不足以抵銷與上市相關的成本。

截稿前，百健 (BIIB-US) 盤前股價小漲 0.14%，每股暫報 289.49 美元。

財報顯示，百健第四季（截至去年 12/31）營收年減 6.9% 至 25.4 億美元，部分原因是其多發性硬化症藥物 Tecfidera 銷量下滑，但仍超過分析師預估的 24.4 億美元；上季經調整後每股獲利報 4.05 美元，遠高分析師預估的 3.48 美元。

其中，脊髓性肌肉萎縮症藥物 Spinraza 的銷售額成長 4.1% 至 4.588 億美元，高於市場預期的 4.251 億美元。另外，百健去年全年營收報 101.73 億美元，經調整後每股獲利報 17.67 美元。

展望未來，百健預估今年全年經調整後每股獲利介在 15 至 16 美元，分析師預估為 15.73 美元。

在百健的許多主打藥物面臨日益激烈的競爭之際，該公司盼望其阿茲海默新藥 Leqembi 來推動營收。該要在今年 1 月在美國獲得加速批准。百健與主要合作夥伴衛采（Eisai）共同該發 Leqembi 並在美國獲得 50% 的利潤分成。

百健執行長維巴赫（Christopher Viehbacher）在財報電話會議上表示，Leqembi 的推出還有很多工作要做。另外他還表示，公司在過去幾年內迷失方向，現在營收正在下滑，因此目前的主要任務實際上是恢復公司營運成長。