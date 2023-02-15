達拉斯Fed總裁：央行須做好升息準備 時間會比預期久

美國達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan）周二（14 日）表示聯準會（Fed）將需要逐步升息遏止通膨，她這番言論提醒投資人，借貸成本最終可能需要高於目前普遍預期的水準。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的蘿根在德州普雷里維尤農工大學（Prairie View A&M University）的演講中表示：「我們必須做好準備，在比之前預期更長的時間內繼續升息，如果這樣的路徑是必要的，以應對經濟前景的變化或抵消任何不希望出現的經濟形勢放緩。」

她還說：「即使我們有足夠的證據表明，不需要在未來的某個會議上升息，也要保持貨幣政策的靈活性，如果經濟前景或金融狀況發生改變，需要進一步收緊貨幣政策。」

蘿根還提到，目前的關鍵是薪資成長要進一步大幅放緩，以及「異常強勁」的就業市場達到更好的「平衡」。雖然薪資漲幅比先前高峰有所回落，但還需要更多數據證實就業市場不再過熱。

蘿根認為，雖然通膨已經取得進展，特別是商品價格和最近的住房價格有所緩和，但還需要採取更多措施，特別是不包括住房在內的核心服務價格，倘若沒有改善，通膨率可能會達到 3%，高於 Fed 的目標。她強調，需要看到「令人信服的」跡象，表明通膨正在持續下滑並往 2% 的目標邁進。

蘿根擔心收緊政策做得太少，經濟可能持續過熱，通膨難以控制，還可能引發一種自我實現的通膨預期螺旋上升，想要阻止這種螺旋上升，代價將非常昂貴。

另一方面，她認為在追求通膨放緩的過程中，也存在過度削弱勞動力市場的風險。至於利率方面，蘿根表示出於風險考量，不應鎖定利率峰值或精確的利率路徑。

