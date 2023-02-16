〈美股盤後〉四大指數集體收紅 台積電ADR下殺逾5%

儘管數據強化聯準會鷹派立場，但旅宿平台 Airbnb 和類比 IC 廠商亞德諾半導體等財報亮眼，而且市場資金湧入科技和通訊服務類股，美股主指週三 (15 日) 集體收紅。

道瓊指數小漲近 39 點，標準普爾 500 指數微升 0.28%，那斯達克指數走高逾 0.9%，費城半導體收紅 0.37%，台積電 ADR 下殺逾 5%。

數據方面，美國商務部週三表示，美國今年 1 月整體零售銷售額月增 3%，為近 2 年來的最大增幅，遠超預期，剔除汽油和汽車的零售銷售則月增 2.6%，同樣創近 2 年來最大增幅。分析師認為，強於預期的 1 月零售銷售數據，顯示消費需求仍然強勁，加劇聯準會提高升息幅度的擔憂。

政經方面，聯準會副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 將出任拜登經濟顧問，隨著聯邦公開市場委員會 (FOMC) 這位鴿派領袖離開，可能淡化聯準會鴿派色彩。外傳白宮正考慮提名芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 接任聯準會副主席。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德週三表示，歐元區通膨仍然過高，歐洲央行將繼續升息以抑制潛在的價格壓力。將在 3 月份升息行動後評估後續升息路徑。歐洲央行自 7 月以來，已升息 300 個基點，並承諾在 3 月再次升息 50 個基點以抑制通膨。

美國國會預算辦公室 (CBO) 週三發布的未來 10 年預算預期報告稱，根據其預測，美國聯邦政府 2023 年的財政赤字總額約為 1.4 兆美元，2024 至 2033 年期間的年度財政赤字平均為 2 兆美元。

美中晶片戰諜影重重，在日本、荷蘭加入美國陣營限制半導體設備輸入中國後，荷廠艾司摩爾 (ASML) 週三透露，一名在中國前僱員盜用 ASML 專有技術的數據，可能違反出口管制。

中國政府則指責美國氣球去年 5 月以來多次非法飛越其領空，包括新疆和西藏等地區，並表示將對損害中國主權的美國實體採取措施。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.73 億例，死亡數突破 685 萬例。

週三 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊逾半收高，通訊服務、非必需消費品和公用事業板塊領漲，能源和醫療保健板塊逆勢收黑。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.39%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.80%；Meta (META-US) 下跌 1.29%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.46%。

道瓊成分股多收紅。思科 (CSCO-US) 上漲 1.57%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.78%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.47%；嬌生 (JNJ-US) 下跌 1.65%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.05%；Merck (MRK-US) 下跌 0.97%。

費半成分股互有消長。AMD (AMD-US) 跌 0.90%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.90%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.86%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.22%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.73%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.55%；美光 (MU-US) 跌 0.37%。

台股 ADR 暗黑一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 5.31%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.01%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.67%。

企業新聞

「股神」巴菲特執掌的波克夏去年第四季重砍 5176 萬股台積電 ADR、減持幅度高達 86%，拖累台積電 ADR 股價 (TSM-US) 重挫逾 5% 至每股 92.76 美元，折溢價率為 7.09%，換算價為 562.22 元。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.38% 至每股 214.24 美元。巴克萊銀行分析師 Dan Levy 指出，特斯拉擁有強大的財務實力，而且電動汽車技術領域領先，促使特斯拉維持全球電動車銷售龍頭的地位，Levy 將特斯拉股票評級設為「買入」，目標價設為 275 美元。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.39% 至每股 155.33 美元。外媒報導，美國司法部擴大對蘋果的反壟斷調查，涉及蘋果管理其設備上第三方行動軟體的政策，還將調查蘋果的作業系統 iOS 是否限制競爭，偏坦自家產品而不是外部開發商的產品。

福特 (F-US) 下跌 0.23% 至每股 12.93 美元。福特已暫停電動 F-150 Lightning 皮卡的生產和發貨，預計至少會持續到下週末，以解決潛在的電池問題。

元宇宙概念股 Roblox (RBLX-US) 飆漲 26.38% 至每股 45.08 美元。Roblox 週三美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，由於假日旺季期間用戶在該公司平台消費踴躍，預訂量超乎市場預期。

出產番茄醬聞名世界的卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 卡夫亨氏 (KHC-US) 收紅 0.63% 至每股 40.13 美元。卡夫亨氏第四季營收為 73.8 億美元，超過市場預期的 72.6 億美元；調整後每股純益達 85 美分，同樣超過市場預期的 78 美分。公司預計 2023 年營收內生增長 4-6%，調整後每股純益介於 2.67-2.75 美元。

類比 IC 廠商亞德諾半導體 (ADI-US) 衝高 7.47% 至每股 196.18 美元。由於創紀錄的汽車和工業晶片銷售，ADI 最新財報 (截至 1 月 28 日) 調整後每股純益為 2.75 美元，銷售額為 32.5 億美元，超出市場預期，其財測也相當強勁。

經濟數據

美國 1 月零售銷售年增率報 6.38%，前值 5.89%

美國 1 月零售銷售月增率報 3.0%，預期 1.8%，前值 - 1.1%

美國 1 月工業生產年增率報 0.79%，前值 1.15%

美國 1 月工業生產月增率報 0%，預期 0.5%，前值 - 1.0%

美國 2 月 NAHB 房產市場指數報 42，預期 37，前值 35

華爾街分析

摩根大通首席策略師 Marko Kolanovic 認為，投資人是在玩火，因為儘管聯準會緊縮了貨幣政策，但股市仍在上漲。

Kolanovic 稱：「有句老話說得好，不要跟聯準會做對，但目前投資人不僅是對抗，而且透過買入加密貨幣、迷因股和未盈利企業來嘲弄聯準會。」

Janus Henderson Investors 研究主管 Matt Peron 寫道：「1 月份的零售銷售全面強勁，加上強勁就業報告顯示經濟具有彈性。這種觀點支持市場當前金髮女孩經濟 (Gordilocks Economy) 情緒，即經濟強勁，但通膨正在消退，儘管仍然過高。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

