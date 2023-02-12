〈台面板拚突圍〉聚焦Mini/MicorLED 車載應用可望成新藍海市場

台廠近年面對韓廠、中國廠商競爭，將技術發展重心放在 Mini/Micro LED 等新世代顯示技術上，除自身研發外，也透過擴大結盟生態系產業鏈，雖然現階段相關技術的成本仍較 LCD、OLED 高，但在高亮度、高對比、廣色域等特性下，被視為是未來車載顯示器的一大利器，可望成為台面板廠未來突圍的關鍵新藍海。

友達雙平台 CES 亮相 看好帶動未來車用營收成長逾 5 成

回顧今年 CES 美國消費性電子展，車載應用成展會最大亮點，友達 (2409-TW) 就攜手生態圈合作夥伴高通 (QCOM-US) 推動新一代智慧座艙，首度亮相旗下採用友達 AmLED 顯示技術的大尺寸 FIDM Plus 一體化顯示方案，為 A 柱到 A 柱的 55 吋超大型曲面顯示器，採用全貼合技術，此外，友達也同步秀出 Micro LED 沉浸式車艙顯示方案。

友達指出，Micro LED 顯示器具有高亮度、高對比、廣色域、反應速度快、高信賴性優點，將可克服環境光對車內顯示效果的影響，同時 Micro LED 省電及使用壽命長，也符合車載應用高標準要求。

友達顯示策略事業群資深副總陳建斌就說，相對消費性電子產品，近年在車用應用已看到非常強勁的需求，智慧座艙需求隨著電動化、智能化趨勢越來越明顯，且車廠也把智慧座艙做為汽車產品差異化的重點，觀察近年新能源車年成長率均超過 60%，未來幾年內更可望超越傳統汽車，取得過半市占，成為市場主流。

陳建斌透露，友達目前在車用新產品設計上，有超過 50-60% 都將應用在新能源車，預期未來成長力道將持續加大，以 CES 中發表的 FIDM 產品為例，也象徵友達車用產品逐步跨到準系統應用，整體價值相比傳統車用的 LCD 面板更有數倍增加，也符合未來汽車電動化、智慧化的需求。

展望未來，陳建斌認為，友達車載應用隨著客戶端專案設計進入到量產階段後，相關技術平台未來 2-3 年將可望貢獻車用營收超過 50% 成長空間。

此外，友達今年也展示 Micro LED 透明顯示器，透過高亮度、高穿透度等特色，將可應用在汽車擋風玻璃或側窗上，日前也導入在高雄亞灣遊艇窗戶，進行場域示範驗證，友達董事長彭双浪就說，相關概念就是未來自駕車車窗的應用趨勢，預期未來使用需求會非常大。

群創也攻車用商機 旗下金雞 CarUX 躍寶馬、通用關鍵供應商

群創 (3481-TW) 近年同樣強攻車用領域市場應用，旗下群豐駿科技 CarUX 扮演關鍵要角，目前 CarUX 已是國際 Tier1 車廠一級供應商，過去也分別榮獲德國寶馬汽車 2022 BMW 供應商創新獎、美國通用汽車 2021GM 供應商傑出貢獻獎，展望未來，群創說，CarUX 將致力朝車用 Tier1 系統整合供應鏈邁進，並提供車用內飾工藝服務。

值得注意的是，寶馬新 7 系中，31 英吋 8K 全景式後座娛樂顯示器正是由 CarUX 提供，該應用也讓 CarUX 獲得供應商創新獎。

展望未來，群創認為，傳統顯示裝置將無法完全滿足未來智慧車艙、數位化資訊整合需求，因此將為車用顯示面板帶來新的成長動能，未來主攻大型一體化大尺寸面板等車用及高附加價值產品，而根據財報顯示，群創去年第二季車用面板營收更首度突破 1 成，達 11.7%。

車用面板領域 將成 Mini/MicroLED 一大利基市場

顯示技術在近年逐步進入到新里程碑，各大品牌廠開始在自家產品中導入 OLED、MiniLED 等新顯示技術應用取代傳統 LCD，以期刺激換機商機，蘋果 (AAPL-US)、三星也傳出規劃在穿戴產品中導入 MicroLED 應用，雖然短期相關技術看似鴨子划水，不過爆發期可能即將到來，市調機構集邦 (TrendForce) 資深副總邱宇彬就認為，在車用汽車電子化的趨勢下，需長時間驗證的車載市場將最值得期待。

回顧前兩年疫情帶動宅經濟爆發，掀起全球電視、筆電搶購熱潮，當時各大廠紛紛規劃導入 OLED、MiniLED 等高階新品搶市，不過隨著疫情趨緩、宅經濟紅利消退，加上全球通膨加劇、各國央行升息打擊下，整體消費性電子需求急凍，高階產品銷售更是首當其衝。

邱宇彬分析，採用 OLED、MiniLED 的高階產品應用滲透率本來就在爬升階段，但各國消費者因通膨勒緊褲帶，更不會考慮購買高階產品，因此對供需產生惡性循環，短期之內也難有大轉圜。

不過中長期而言，邱宇彬認為，隨著 MiniLED 生產成本逐步降低、廠商利潤可望提升下，品牌廠規劃導入電視、顯示器的趨勢依舊正向，加上技術特性，相當適合應用在車載市場，且經過過去幾年長時間的驗證，車載應用布局將可逐步發酵，MicroLED 同樣在技術成熟、成本降低下，相關應用正逐步開枝散葉。

智慧顯示展 4 月登場 聚焦智慧座艙應用

Touch Taiwan 2023 系列展將在今年 4 月 19 日至 21 日登場，主辦單位 TDUA 表示，智慧座艙與 Mini/Micro LED 的關鍵技術搭配，將是本次展覽的一大重點，觀察包含友達、聚積 (3527-TW) 也已在今年陸續展出相關應用，此外包含群創、富采 (3714-TW)、元太 (8069-TW)、康寧 (GLW-US)、默克 (MRK-US)、GIS-KY 業成 (6456-TW)、錼創 (6854-TW)、明基材 (8215-TW) 等也將參展。

TDUA 說，根據集邦 (TrendForce)2022 全球車用產品趨勢與區域市場分析顯示，2022 年車用面板出貨達到 1.85 億片，車用顯示將朝向 1.5 公尺寬度全車顯示、異形化、透明顯示、高解析度 (250 ppi) 等趨勢，加上高動態對比 (HDR)、區域調光、廣色域等需求，估車用顯示面板出貨將在 2026 年達到 2.41 億片，2022-2026 年複合成長率為 7%。

隨智慧座艙興起，TDUA 進一步指出，單一輛車搭載的面板量將持續上升，並運用到更多、更大尺寸及規格的顯示器，使面板產業在智慧移動領域有更多發揮的地方，預期未來 5 年內相關產值商機將達到百億美元水準。