2月上旬面板價格走平 估全月主流顯示器面板仍將小跌

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (6) 日發布面板報價統計，電視、IT 面板價格均持平 1 月下旬，研究副總范博毓表示，電視面板因一線品牌客戶仍堅守價格持平想法，加上採購動能仍呈現季減態勢，估 2 月整體電視面板價格仍將持平，至於 IT 面板方面，筆電面板也可望持平，但估主流尺寸的顯示器面板價格仍將呈現緩跌趨勢。

集邦公布的 2 月上旬電視面板價格，32、43、55、65 吋電視面板報價分別為 29、50、83、110 美元，均與 1 月底持平。

范博毓表示，觀察目前電視市場需求仍受制淡季效應，估整體出貨仍疲，不過面板廠在嚴格控管稼動率下，開始有拉抬面板價格想法，議價能力相對較弱的小型電視品牌廠商或電視代工廠，恐將面臨漲價壓力，至於一線品牌客戶仍堅守價格持平想法，因此整體而言，估 2 月電視面板報價持平機率高，仍不易見到全面上漲狀況。

IT 面板方面，范博毓說，顯示器面板在需求持續疲弱下，2 月品牌客戶依然希望價格仍持續維持下跌趨勢，且目前供應顯示器面板的面板廠家數眾多，加上今年新增產能開出的壓力開始浮現，估 2 月主流尺寸價格仍呈現緩跌趨勢，其中，21.5 吋以下維持持平，23.8、27 吋等主流尺寸則微幅下跌 0.1 美元。

筆電面板第一季需求也呈現疲弱，不過由於品牌客戶缺乏拉貨動能，讓積極議價的態度較保守、缺乏持續壓低價格的想法，因此目前預期 2 月筆電面板價格也將與上月底持平。