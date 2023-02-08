〈友達法說〉Q1估面板量減價增 董座：期待今年回到季節性循環

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (8) 日舉行法說會，展望本季，友達預估整體面板出貨將季減約 5%，不過以美元計價的產品平均單價 (ASP) 則可望回升 3-5%，呈現量減價增，並強調稼動率會依市場需求動態調整，董事長彭双浪也期望，今年產業供需能回到過往季節性循環。

友達去年第四季在低單價產品出貨挹注下，整體出貨面積較第三季回升，稼動率也從 50% 回升至 65%，不過以美元計價的產品平均單價 (ASP) 續呈現跌價，第四季平均價格落在每平方公尺 311 美元，較第三季 360 美元，季減約 13.6%。

彭双浪表示，2022 年是相當挑戰的一年，尤其各國央行為了打通膨快速升息，讓經濟、消費市場受影響，且前兩年疫情帶來的宅經濟紅利也快速降溫，需求疲軟下也使產業庫存高漲，而面板不光需求急速下降、價格也到歷史低點，直言去年下半年以來，「去庫存」是產業共同主旋律。

彭双浪說，友達在庫存管控上非常徹底，去年第二季就開始進行產能調整、不做庫存，因此庫存水位應該是產業界最健康的，也期望今年能在產業回溫之際，最先搶得商機，尤其目前已經過 4-5 季的庫存調整，認為電視面板應用將最先看到回溫現象，IT 應用則期待下半年回到季節性景氣需求。

友達總經理柯富仁補充，目前電視庫存、需求已逐步回到健康水準，IT 產品應用則仍相對保守，不過首季庫存也可望趨向健康，但預期需求還需要一段時間才能恢復，至於今年來看，包含高階醫療、工控、車用市場等仍將有一定程度的成長。

展望今年，彭双浪認為，今年全球經濟挑戰仍大，雖然疫情逐步緩解，但戰爭通膨、總體需求、科技業裁員等因素還是讓經濟有很多不確定性，「高通膨、低成長」將是今年經濟基調，因此友達將更積極管理效能，包含嚴格控制成本、庫存、資本支出等，並加速雙軸轉型策略，以降低面板景氣循環衝擊

彭双浪也透露，友達去年非純面板營收業務比重已超過 1 成，絕對金額成長則超過 20%，期待未來持續結合生態圈夥伴，拓展系統、解決方案、服務等，成為營運事業中一塊不受面板景氣波動循環影響的領域，並在未來 2-3 年內達到營收占比達 20% 的目標。