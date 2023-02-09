面板雙虎元月營收雙減 年減幅均達逾4成

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(9) 日公布元月營收，反映工作天數減少影響，雙虎營收均呈現雙減，友達 1 月營收達 159.5 億元、年減 42.7%，寫近三年單月低點，群創營收則達約 125.97 億元、年減幅也達 47.5%，更創下 2009 年 6 月以來單月新低。

友達 1 月營收達 159.5 億元，月減 11.4%、年減 42.7%，受工作天數減少影響，加上整體市場需求仍疲，單月營收創下 2020 年 2 月以來低點，出貨同樣較去年 12 月減少 19%，元月面板總出貨面積達 124.6 萬平方米。

展望本季，友達預估整體面板出貨面積將季減約 5%，不過以美元計價的產品平均單價 (ASP) 則可望回升 3-5%，呈現量減價增，同時也強調稼動率會依市場需求動態調整。

群創 1 月營收也因工作天數減少呈現雙減，達 125.97 億元，月減 21.8%、年減 47.5%，出貨方面，群創 1 月大尺寸出貨量共計 775 萬片、月減 20.5%，中小尺寸出貨量則計 2051 萬片、月增 8%。

中小尺寸面板廠今日也同步公布 1 月營收，彩晶 (6116-TW)1 月營收達 7.81 億元，月減 31.6%、年減 55%，為 2019 年以來單月新低，凌巨 (8105-TW)1 月營收則達 8.5 億元，月增 4.69%、年減 7.24%。