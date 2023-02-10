調查：超過半數美國人財務狀況惡化 創全球金融危機以來新高

儘管有不少專家及政府官員認為，美國經濟不會在今年陷入衰退，但調查結果顯示，美國人財務吃緊的程度，已經達到 2008 年金融危機以來新高。

民調機構 Gallup 針對 1,011 名美國成年人進行的最新調查發現，逾半數受訪美國人表示，自身財務狀況比一年前更糟，自有紀錄以來，僅有在 2008 年至 2009 年全球金融危機時才出現過類似狀況。

調查報告指出，這樣的悲觀情緒主要出現在美國低收入和高收入族群，原因各不相同。低收入族群更容易感受到通膨飆升對生活成本造成的壓力，高收入族群則更加容易在美股崩跌情況下受到衝擊。

此外，對自己今年的財務情況感到悲觀的低收入族群明顯高於高收入族群。在調查中，61% 低收收入族群 (家庭收入低於 40,000 美元) 表示，財務狀況在 2022 年就已經崩潰，對比去年 41% 的比例明顯升高，其中僅有約 25% 的人表示財務狀況有所改善。

非營利組織 Prosperity Now 政策副主任 Joanna Ain 表示，日常生活成本上升對許多美國人的財務造成打擊，尤其是低收入人群對通膨問題的感受更深，許多家庭的處境依舊艱難。

對於高收入族群，美股不確定性是更為關鍵的影響。去年標普 500 指數累計大跌 19.44%，創下 2008 年以來最大年度跌幅。

調查結果顯示，43% 高收入美國人 (家庭年收入在 100,000 美元或以上) 表示，財務境況在去年惡化。

TIAA 財富管理顧問 Melody Evans 表示：「去年股票和債券的虧損，對我們的部分客戶敲響了警鐘。在 2022 年以前，他們經歷了十年低波動性和高回報率的市場環境，並且已經產生習慣。」

報告指出，在疫情爆發之前，美國人認為自己生活過得更好 (59%) 的比例，幾乎是認為自己生活較差 (20%) 的三倍。

歐米茄財富管理總裁 Lisa A.K. Kirchenbauer 說道：「我們從高收入客戶那裡聽到的是，以美元計算，他們的投資組合降幅創下 2008 年以來的最大降幅。雖然人們的收入應該是有所增加，但對於大多數人而言，支出增加得更多，足以讓收入更高的人感到不再那麼寬裕。」

儘管如此，多數美國人仍對來年的財務狀況持樂觀態度，約有 60% 的受訪者預計一年自己將會過得更好。細部來看，62% 的低收入族群、60% 中等收入族群和 59% 的高收入族群，預計一年後財務狀況將會改善。僅有約 28% 的美國人預期生活水準將進一步惡化。