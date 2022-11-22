身陷糧食危機 馬拉威獲IMF緊急資金援助 低收入國家首例

國際貨幣基金 (IMF) 同意向馬拉威提供美元貸款，幫助這個非洲國家解決因烏克蘭戰爭導致的糧食成本飆升問題，是第一個取得 IMF 應急資金的低收入國家。

IMF 透過聲明表示，執行董事會已批准向馬拉威撥款 8830 萬美元貸款，助其解決與食品成本飆升有關的緊急國際收支需求。自 2 月爆發俄烏戰爭以來，馬拉威的食品通膨率已翻倍至 34.5%，被 IMF 列入受全球糧食危機影響最嚴重的 48 個國家之一。

根據綜合糧食安全等級分類報告 (Integrated Food Security Phase Classification)，10 月至 3 月的淡季期間，馬拉威有約五分之一的人口面臨嚴重糧食安全危機，高於一年前的 15%。

IMF 今年 9 月為因糧食不安全 (food insecurity)、糧食進口費用激增或穀物出口受衝擊，需要緊急收支平衡的國家設立為期一年的糧食衝擊融資窗口，幫助弱勢國家應對糧食危機。烏克蘭此前透過該窗口獲得 13 億美元緊急資金。

飆漲的糧食成本為馬拉威財政帶來龐大壓力，並導致外匯短缺，迫使該國央行 5 月出手干預匯市，讓本國貨幣貶值 25%，以支持關鍵商品進口。該國還頒布一項命令，要求出口商將外匯收入的 30% 售予授權銀行。

IMF 副總裁李波 (Bo Li) 於聲明表示：「馬拉威正面臨嚴峻的經濟和人道主義局勢，外匯短缺和匯率失衡導致燃料、化肥、藥物和糧食進口急劇下滑。」他並強調實施債務重組計畫的重要性。