蘇揆：農曆年後每人發現金6000元 中低收入戶再加碼

蘇揆：農曆年後每人發現金6000元 中低收入戶再加碼。(圖：行政院提供)
蘇揆：農曆年後每人發現金6000元 中低收入戶再加碼。(圖：行政院提供)

台灣去年稅收超徵新台幣 4500 億元，還稅於民議題引發關注，府院定調將發現金讓全民共享，行政院長蘇貞昌今 (4) 日進一步指出，預計農曆年後每人普發現金 6000 元，此外，農曆年前會加發低收入戶每人 750 元、中低收入戶每人 500 元，且今年每月都會發放。

蘇貞昌表示，總統蔡英文日前主持國安財經相關會議，明確做了相關裁示，去年全國稅收預估將超過預算數 4500 億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收 700 億元後，將用 1000 億元額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，再用 1000 億元啟動第一波「加強韌性經濟方案」的七項措施。

蘇貞昌說明，在剩餘可動用的 1800 億元中，將預留 400 億元應付不時之需，其餘 1400 億元則由全民共享經濟成果，每人普發現金新台幣 6000 元，相關的法源及發放方式的軟體設計，目前正密集進行中。

蘇貞昌表示，普發現金定案後，經行政院會通過，須再送請立法院審議同意，希望開春以後就能給全民一個新春祝福。

至於送給低收入戶、中低收入戶的補助則不需經修法程序，衛福部下午會召集各縣市政府社會局處首長開會，中央將把錢撥給地方，由縣市政府作業，希望在農曆過年前，加發低收入戶每人 750 元、中低收入戶每人 500 元，預計今年每個月都會入帳。

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