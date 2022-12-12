受薪者白忙一場！通膨怪獸吃掉前10月收入近3000元

主計總處今 (12) 日公布，前 10 月全體受僱員工經常性薪資平均為 44339 元，不過，由於通膨吃掉薪資漲幅，實質經常性薪資僅 41346 元，年減 0.13%，是 6 年來首見負成長，等於受僱員工的薪資被通膨吃掉近 3000 元。

主計總處今日公布，前 10 月全體受僱員工經常性薪資平均為 44339 元，年增 2.90%，總薪資 58375 元，年增 3.51%，但因前 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 3.04% 吃掉薪資漲幅，實質經常性薪資僅 41346 元，年減 0.13%，是 2017 年來首見負成長，而實質總薪資 54434 元，也僅年增 0.46%。

就 10 月單月來看，全體受僱員工經常性薪資平均為 44528 元，月增 0.30%，年增 2.15%，獎金和加班費等非經常性薪資 5921 元，合計後總薪資為 50449 元，月減 4.3%，年增 0.67%。

而從行業別經常性薪資變動觀察，隨商業活動漸歸正常，批發及零售業、住宿及餐飲業 10 月經常性薪資均較上月呈現成長，總薪資方面，受部分廠商上月發放獎金影響，不動產業、金融和保險業分別月減 11.77%、9.81%，製造業也減 4.72%。

此外，10 月底全體受僱員工人數為 819 萬 2000 人，月增 5000 人或 0.06%，年增 4 萬 2000 人或 0.51%。

而前 10 月受僱員工人數平均為 816 萬 5000 人，年增 4 萬 3000 人或 0.54%，其中，工業部門增加 0.43%，服務業部門增 0.61%；就行業別觀察，醫療保健及社會工作服務業年增 1 萬 1000 人，製造業、住宿及餐飲業也分別增 1 萬人、6000 人。