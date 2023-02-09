〈財報〉Under Armour上季業績靚 毛利率預測黯淡 盤中股價挫逾10%

運動服飾品牌商 Under Armour 周三（8 日）美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，由於消費者支出強勁且大幅者扣吸引去年年底購物季消費者，該公司營收、獲利均優於華爾街分析師預期。此外，Under Armour 還上調本會計年度獲利預期，不過在庫存仍高、美元走強以及運費和製造成本攀升等因素影響，全年毛利率預測黯淡。

截稿前，Under Armour(UAA-US) 盤中股價重挫 10.07%，每股暫報 10.99 美元。

根據財報，Under Armour 第三季（截至去年 12/31）營收報 15.8 億美元、經調整後每股獲利報 0.16 美元，雙雙優於 Refinitiv 分析師調查預期的 15.5 億與 0.09 美元。該公司上季淨利報 1.162 億美元，去年同期為 1.0966 億美元。

展望未來，Under Armour 將本會計年度全年經調整後每股獲利預測從先前的 0.44-0.48 美元區間，上調至 0.52-0.56 美元，但卻預估全年毛利率將下滑至此前預測的 375 至 425 個基點上緣。市場分析指出，全年毛利預測黯淡的原因是，儘管 Under Armour 祭出優惠刺激消費者買氣，但仍未能順利消化庫存問題，此外美元走強以及運費和製造費用攀升，利潤面臨巨大壓力。

Under Armour 與其他零售商一樣一直努力應對供應鏈問題和消費者需求需求趨勢變化造成的庫存過剩。該公司上季庫存年增 50%，儘管在該季關鍵的假日購物節日上推出大量促銷和折扣，但仍不見庫存下降，甚至比先前一季略有上升。

Under Armour 表示，預估庫存水準將在本會計年度剩下時間內保持較高水準，並且會在年底達到高峰。

該公司臨時執行長 Colin Browne 表示，公司對庫存現狀「相當滿意」。他把庫存上升的原因歸咎於 2021 年「令人難以置信」的水準，當時由於供應鏈中斷和整體經營策略，因此庫存水準較低。

Browne 在財報電話會議上向投資人表示，50% 的庫存成長是一個很大的數字，但若實際看到目前所持有的庫存數量，該數字對一家規模 60 億美元的企業來說是合適的。他還表示，現在的庫存規模適合明年預估的業務發展方式。

Under Armour 祭出折扣促銷雖然成功讓上季的營收與獲利打敗市場預期，然而代價是毛利率年減 6.5%。不過該公司透過更好的成本管理避免毛利率下滑，上季銷售、一般和管理費用減少 11% 至 6.04 億美元，而這也幫助其度過假日消費季的低迷。

該公司預估，銷售與管理費用將以較低的個位數百分比下降，而之前的預期是「略有下降」。

亞洲市場方面，Under Armour 上季銷售額下降 9%，但在國際市場卻實現大幅成長，拉丁美洲上季銷售額成長 45%、歐洲、中東和非洲地區營收成長 32%。