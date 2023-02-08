〈美股早盤〉Fed升息擔憂影響 主要指數開低

美國聯準會（Fed）官員陸續放鷹，再加上主席鮑爾日前談話中仍維持的緊縮立場，這些言論強化利率需要持續提高以抑制通膨的觀點，美股主要指數周三（8 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數漲 0.1%。

Fed 主席鮑爾昨日表示，如果美國的就業市場數據繼續高於央行官員預期且通膨進一步上升，Fed 可能需要把利率提升至高於先前預期的水準。同時他也預估今年通膨可能會明顯下降，但要等到明年才有可能降至 Fed 的 2% 目標。

鮑爾的談話並未打消華爾街利率前景的樂觀情緒，投資人正在評估其他經濟數據以尋找 Fed 政策線索。儘管如此，根據追蹤中古車均價的 Manheim 公布數據顯示上月二手車價格意外飆升，這可能削弱通膨正在走低的希望。

瑞士銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 對 Fed 主席鮑爾言論的看法是：「又一次鷹派言論被置若罔聞。投資人關注的事實是，鮑爾一如既往的鷹派，不過沒有承諾下次會議上會升息 2 碼（50 個基點），而且還表示 Fed 至少在幾年內不會積極縮減資產負債表。」

大華銀行集團（UOB Group）資深經濟學家 Alvin Liew 認為，美國 1 岳飛農新增就業 51.7 萬人遠超預期，失業率降至 53 年來新低 3.4%。極佳的就業市場數據可能讓 Fed 在今年第一季保持升息，預估 Fed 於 3 月再次升息 1 碼（25 個基點），把基準利率提高至 4.75%-5% 的區間可能性大。

值得注意的是，多達 10 為 Fed 官員的公開演講和媒體採訪將在本周「密集轟炸」。稍晚紐約聯準銀行總裁威廉斯將接受華爾街日報（WSJ）採訪。此外 Fed 理事庫克將出席一場研討會、明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里也將在波士頓經濟俱樂部發表談話。

截至台北時間周三（8 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.60%，至每股 195.62 美元

根據中國乘聯會數據，今年 1 月特斯拉中國銷量成長 18% 至 66,051 輛，其中國內銷量 26,843 輛，出口 39,208 輛。另外該公司執行長馬斯克在微博發文表示，3 月 1 日將揭曉特斯拉秘密宏圖的第三篇章──地球如何走向完全可持續能源之路。據了解，特斯拉將在該日於德州超級工廠舉辦投資者日活動。

Uber(UBER-US) 早盤上漲 5.79%，至每股 36.92 美元

美國叫車業者 Uber 盤前公布上季財報，營收報 86.07 億美元，優於市場預期的 84.91 億美元、淨利報 5.95 億美元，遠高於市場預期的虧損 3.92 億美元，經調整後稅息折舊攤銷前基本獲利（EBITDA）為 6.65 億美元。展望未來，Uber 預估今年第一季訂單總額介在 310 億至 320 億美元之間，即按固定匯率計算成長 20% 至 24%。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 2.38%，至每股 273.94 美元

英國競爭監管機構周三表示，微軟 (MSFT-US) 以 690 億美元收購遊戲巨頭動視暴雪 (ATVI-US) 可能會損害英國遊戲市場的競爭。當局表示，收購可能會導致競爭大幅減少，從而導致該行業價格上漲、選擇減少和創新減少。英國成為第一個在審理該收購案後初步表態的國家。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月批發庫存月率終值預期 0.1%，前值 0.1%

華爾街分析：

摩根大通和美銀證券的策略師等知名分析師，都將近期的通膨下降和「暫時性」一詞綁在一起。美銀策略師 Michael Hartnett 等仁日前表示，他們認為金田上半年的通膨下滑將被證明只是短暫的，而且美國經濟下半年將面臨「硬著陸」的風險，這是一種熊市風險。

美林證券證券前首席經濟學家 Rosenberg 日前表示，衰退才剛剛開始，有鑑於 Fed 仍在升息而不是放鬆利率，金融市場將面臨長期的不確定性。在 Fed 最終開始暫停升息或降息之前，標普 500 指數可能會從目前水準下跌最多 30%，在接近 2,900 點的地方觸底；但從好的方面來看，預料 Fed 在未來幾個月暫停升息甚至降息的政策轉向會在今年發生。